Abadá, boné e milho cozido: Anitta se disfarça e curte o Carnaval de Salvador

Anitta teve uma noite de foliã no Carnaval de Salvador. A cantora se disfarçou com boné, abadá, short largo, chinelo e máscara facial e caiu na festa pelas ruas da capital baiana, na madrugada deste sábado (18). Ela curtiu o circuito do Centro, nas imediações da Praça Castro Alves, logo após comandar um bloco na Barra/Ondina.

Os vídeos foram postados pela artista já pela manhã. Após terminar seu desfile, ela trocou de roupa e seguiu anônima para aproveitar o Carnaval, na companhia de uma amiga. Antes de sair do hotel, ela ainda brincou: "Ninguém vai saber que sou eu", disse, em inglês.

Anitta rebolou, dançou ao som de um trio elétrico, comeu um milho cozido e pulou tranquilamente. Ela chegou inclusive a passar por um pelotão policial que fazia a segurança na região. Nos vídeos, ninguém parece identificar a cantora.

Mais cedo, na noite da sexta-feira (17), a poderosa comandou o Bloco da Anitta no circuito Dodô. Durante a apresentação, ela chamou o prefeito de Salvador, Bruno Reis, de "delícia". O momento foi divulgado pelo próprio político em seu Instagram.

"Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", falou.

