Abaixo-assinados pedem tombamento das obras de Juarez Paraíso

Artistas, intelectuais, professores, ex-alunos e admiradores se uniram para organizar abaixo-assinados que pedem o tombamento das obras do artista plástico baiano Juarez Paraíso.

Os documentos pertencem à comunidade da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, assim como de outras unidades acadêmicas, representados por membros de diretorias, congregações, departamentos, corpos docentes e professores aposentados, alunos, ex-alunos e funcionários; bem como acadêmicos, artistas plásticos, profissionais liberais, intelectuais, admiradores e amigos do artista.

O grupo requer "ao Excelentíssimo Sr. Prefeito da Cidade do Salvador e ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado da Bahia, que se digne de iniciar, o processo de tombamento das mais importantes obras do nobre artista, baiano de Rio de Contas, cujas criações enriquecem e dignificam o patrimônio e nossa cidade."

Juarez foi integrante da chamada segunda geração modernista da Bahia, Professor Emérito da UFBA, membro da Academia de Letras da Bahia e da Academia Brasileira de Ciências. "É soteropolitano por vivência e dedicação de toda a sua obra à cidade do Salvador, cujas criações monumentais aqui se concentram em edificações públicas e privadas, como também em vias urbanas. Juarez Paraíso dedicou sua vida e seu múltiplo talento às artes em geral, principalmente como desenhista, pintor, gravador, escultor, muralista, mosaicista, fotógrafo, cenógrafo, crítico de arte."

Uma das motivações para os pedidos de tombamento são os danos que as obras de Paraíso sofreram ao longo dos anos devido a intolerância religiosa ou negligência dos órgãos encarregados de sua conservação. O tombamento de suas obras seria uma garantia da perenidade de suas criações.