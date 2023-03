Abastecimento de água em Salvador deve ser normalizado na noite desta quinta (16)

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que o o fornecimento de água já está normalizado na maior parte dos imóveis situados nas áreas afetadas pela interrupção para ligação de um novo trecho duplicado da adutora principal de água tratada e execução de 57 frentes de serviço de manutenção preventina na malha distribuidora. A expectativa é que as últimas áreas que ainda estão em processo de regularização tenham o abastecimento normalizado no final da noite de hoje.

A partir de sexta (17), caso algum local ainda esteja com fornecimento irregular, os usuários devem entrar em contato com a Embasa pelos canais de atendimento da empresa (Agência Virtual Embasa, WhatsApp 71 9 9717-0999 e 0800 0555 195) e registrar reclamação de falta d´água para que uma equipe vistorie a rede de abastecimento e possa atuar na causa do problema. Enquanto o problema não for resolvido, o usuário pode solicitar o carro pipa pela Agência Virtual Embasa no site ou aplicativo ou pelo 0800 0555 195.

O processo de retomada do abastecimento de água ocorre sempre de forma gradativa porque, após uma interrupção dessa abrangência, é preciso que a água preencha todos os reservatórios e tubulações da rede distribuidora até chegar nos domicílios.