ABC terá artilheiro de volta contra o Vitória

Próximo adversário do Vitória, o ABC terá um reforço de peso no time que jogará domingo (4), às 17h, no Barradão. O atacante Henan, artilheiro do time na Série C com seis gols, está de volta.

Ele não enfrentou o Paysandu, pela segunda rodada do quadrangular, porque está no ABC emprestado pelo time paraense e o clube potiguar teria que pagar um valor previsto em contrato para utilizá-lo, o que não ocorreu. Mesmo sem ele, o ABC ganhou de 1x0 em Belém.

Em contrapartida, o técnico Fernando Marchiori perde o volante Walfrido, que foi expulso e Belém e vai cumprir suspensão.

O ABC lidera o grupo C do quadrangular, com seis pontos após duas rodadas. O Vitória soma três, mesma pontuação do Figueirense, que ganha no saldo de gols. O Paysandu ainda não pontuou.