ABC x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de uma estreia animadora na Série B, com o 3x0 sobre a Ponte Preta no Barradão, é a hora do Vitória fazer sua primeira partida como visitante na competição. O jogo será contra o ABC, neste domingo (23), às 18h, no estádio Frasqueirão, em Natal. Confira a seguir as informações do confronto.

Transmissão:

ABC x Vitória terá transmissão ao vivo da TV Band e do canal Premiere. A partida começa às 18h.

Prováveis escalações:

ABC: Simão, Gedeilson, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Wellington Reis, Jean Patrick e Raphael Luz; Fábio Lima, Felipe Garcia e Léo Ceará. Técnico: Fernando Marchiori.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Diego Morelli de Oliveira (trio de São Paulo). José Cláudio Rocha Filho, também de São Paulo, será o árbitro de vídeo.