ABC x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

ABC e Vitória se enfrentam no sábado (10), no estádio Frasqueirão, em Natal, na 4ª rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para o confronto estão esgotados.

A equipe potiguar lidera o Grupo C, com sete pontos. O Vitória ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, atrás também do Figueirense, que soma seis e está na segunda posição. Sem pontuar, o Paysandu amarga a lanterna. Apenas os dois primeiros colocados do grupo conquistarão o acesso à Série B.

Na estreia do quadrangular, o Vitória venceu o Paysandu, por 1x0, no Barradão. Depois, o Leão foi goleado pelo Figueirense, por 5x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No último domingo (4), o rubro-negro empatou sem gols com o ABC, em casa. Agora, vai reencontrar o rival potiguar longe de Salvador.

Transmissão

ABC x Vitória terá transmissão da TV Band, do aplicativo de mídia TikTok e do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 17h, no Frasqueirão, em Natal.

Prováveis escalações

ABC: Matheus Nogueira; Marcus Vinícius, Ícaro, Afonso e Felipinho; Wellington Reis, Erick Varão, Lucas Douglas e Fábio Lima; Calyson e Henan. Técnico: Fernando Marchiori.

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Hítalo (Luidy). Técnico: João Burse.

Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza apita o jogo, tendo como assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques (trio de SP).

VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP).