Abel Braga deixa o comando técnico do Vasco após três meses

A terceira passagem de Abel Braga pelo Vasco passou longe de ser um conto de fadas. Nesta segunda-feira (16) o treinador pediu demissão após apenas três meses de trabalho. Abel tomou a decisão após a derrota contra o Fluminense por 2x0 no último domingo (15).

O Vasco não enfrenta uma fase boa. Sob o comando de Abel, venceu apenas três dos últimos 10 jogos. O time cruzmaltino perdeu todos os clássicos que disputou neste ano: Flamengo, Botafogo e Fluminense passaram por cima do Vasco no Campeonato Carioca.

Para Abel Braga, o futebol ruim era um desdobramento da crise financeira que o Gigante da Colina enfrenta. O próprio treinador não recebeu sequer um mês de salário desde sua chegada, em dezembro de 2019.

Abelão foi até o CT do Almirante no início desta segunda-feira (16) e comunicou seu desligamento ao diretor André Mazzuco. Logo depois, emitiu nota oficial explicando a decisão.

"Como falei na minha última coletiva, depois do jogo contra o Goiás, gosto muito do Vasco, do presidente, dos jogadores, da torcida e do ambiente de trabalho. Mesmo com a crise financeira, jamais faltou dedicação e entrega. Mas as coisas não estão acontecendo da forma como imaginamos. Assim, num momento em que os campeonatos estão parados por motivo de força maior, saio para que o clube encontre um profissional que tenha tempo para trabalhar e tentar os ajustes necessários. Fica o meu agradecimento a todos", declarou Abel.

Abel Braga deixa o Vasco após 14 jogos. Somou quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.