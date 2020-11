Abel Braga isenta grupo na eliminação: 'Mereciam sorte melhor'

Em sua terceira partida no comando do Internacional desde sua contratação na semana passada, Abel Braga conquistou a sua primeira vitória. O 1 a 0 sobre o América-MG, em Belo Horizonte, porém, não foi suficiente para garantir a classificação às semifinais da Copa do Brasil, já que o time perdeu na disputa de pênaltis por 6 a 5. O técnico isentou seu grupo pela eliminação, especialmente o atacante Thiago Galhardo e o lateral-esquerdo Uendel, que perderam suas cobranças.



"O próprio Galhardo não treinou. Mas em oito pênaltis no ano, não havia perdido nenhum. A única coisa que eu lamento é que eles mereciam, nesse cara ou coroa, sorte melhor. Mas tivemos dignidade para perder. Faltou no menino, o Alexandre (do América-MG). Não tem que provocar. O vencedor tem que evitar esse tipo de preocupação que não leva a lugar nenhum", ressaltou Abel Braga, lembrando da confusão ao final da disputa de pênaltis.



O técnico elogiou a entrega do grupo e disse que a equipe lutou até a última bola para sair de Belo Horizonte com a classificação - o gol da vitória, de Yuri Alberto, saiu no último lance do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo. "Vi um Inter melhor na comparação com os outros jogos. Uma postura interessante, mas que faltam algumas coisas. Vamos analisar jogo a jogo", destacou.



Abel Braga destacou a opção por um grupo mais experiente por conta da dificuldade do jogo. Avaliou que, com isso, impediria a transição rápida, característica do América-MG. "Não tem tática, não tem estratégia. Tentamos errar o mínimo possível, até colocar em campo a garotada, que conseguiu o gol de empate", frisou.



Agora o Internacional volta a concentrar forças no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time gaúcho recebe o Fluminense, às 18h15, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada.