Aberta chamada pública para grupos populares desfilarem no 2 de Julho

Está aberta Chamada Pública da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) para selecionar Grupos de Manifestação de Cultura Popular, oriundos do interior do estado, para se apresentarem no desfile comemorativo da Independência do Brasil na Bahia – o 2 de Julho.

Os grupos precisam ser necessariamente de uma das cidades da rota histórica da Independência do Brasil na Bahia (Cidades do Recôncavo e da Região Metropolitana de Salvador, e Caetité). Os grupos também precisam ser atuantes e reconhecidos por sua trajetória, além de apresentarem aderência artística e cultural com o Cortejo 2 de Julho.

As inscrições são até 7 de maio, através de envio de formulário, documentação obrigatória e anexos preenchidos, encaminhados por correspondência registrada ou via Sedex, e com Aviso de Recebimento para a sede da Funceb.

Para o desfile serão selecionadas 3 Grupos de Manifestação de Cultura Popular, com aproximadamente 25 integrantes, e até 3 suplentes, para compor a grade de programação do desfile. Cada grupo receberá o cachê e R$ 6 mil.

A convocatória também selecionará 10 Bandas Filarmônicas, e mais 5 suplentes, que também devem apresentar relevância histórica, artística e cultural para o Cotejo 2 de Julho, tempo de atuação e comprovação de atividades recentes.

O resultado dos selecionados e suplentes será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Funceb até 17 de maio de 2019. Caberá recurso do resultado quanto a erros formais e de procedimento até cinco dias úteis a partir da publicação. A relação final dos selecionados e suplentes será publicada no site da Funceb até 31 de maio de 2019.



Serviço:

Chamada Pública de Grupos de Cultura Popular para o Cortejo 2 de Julho

Inscrições: até 7 de maio de 2019

Resultado final: até 31 de maio de 2019

+ informações: através do edital