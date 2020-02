Abertas as inscrições para oficinas do Vila Velha

O Vila Velha está com inscrições abertas para oficinas de artes de cinema, teatro e canto, que começam em março. Se o pagamento for realizado à vista, há um desconto, em média, de R$ 150. Algumas oficinas são destinadas especialmente a crianças e as inscrições podem ser realizadas no site Sympla. Veja abaixo os detalhes de cada curso.

TEATRO E CINEMA PARA CRIANÇAS, com Apoena Serrat e Iana Nascimento

Através dos jogos lúdicos de interpretação teatral, as crianças transitam pela produção cinematográfica, em que a dinâmica criativa se transforma em narrativas próprias.

Apoena Serrat é cineasta, roteirista, atriz e performer. Cria, roteiriza e dirige projetos de Cinema e séries de tv, como o seriado criativos.br no ar nacionalmente, em que é roteirista- chefe. A sua criação e pesquisa autoral tem o feminino e o marginal como elementos primordiais e realiza o cruzamento de linguagens como o cinema e a performance.

Iana Nascimento é atriz e licenciada em Interpretação pela UFBA, além de ter passado pela primeira turma da Universidade LIVRE do Teatro Vila Velha. Participou de espetáculos dirigidos por Marcio Meirelles como: Jango (2014), Por que Hécuba (2014), Do sexo da Mulher como campo de batalha (2014), Hamlet, (2015), entre outros.

SERVIÇO

De 14 de março a 13 de junho. Todos os sábados, das 9h às 12h

6 a 12 anos

Duração: 3 meses

Valor mensal: R$ 300,00 (parcelado em até 12x)

Valor promocional para pagamento em uma parcela: R$ 750,00

As inscrições já estão abertas no sympla, em https://bit.ly/2SmoXbu

TEATRO DE VARIEDADES - Para Cabarés, Vaudevilles e Rebolados, com Miguel Campelo

A partir de gêneros clássicos como Teatro de Revista, Vaudeville, Circo, Teatro Musical e Cabarés burlescos, a oficina explorará a tradição dos espetáculos de variedades no mundo.

A turma irá desenvolver números e performances curtas de cada uma dessas linguagens. Investigaremos a construção de dramaturgias compostas de cenas aparentemente aleatórias, descobrindo seu sentido comum e a função deste gênero de espetáculos.

Miguel Campelo é ator, diretor e dramaturgo carioca

Integrou por doze anos o Grupo Tá Na Rua, do teatrólogo Amir Haddad, onde realizou sua formação em teatro. Em 2005, atua como carnavalesco do G.R.E.S. Unidos do Cabral e inicia seus trabalhos como diretor e autor de espetáculos com a revista "Quem Disse Que o Papa Não Fuma?" Em 2014 muda-se para o Ceará atraído pelo Teatro da Terra desenvolvido na reforma agrária. Atualmente integra a Companhia Teatro dos Novos.

SERVIÇO

De16 de março a 10 de junho. Segundas e quartas, das 19h às 21h

Público alvo: atores, dançarinos, músicos e artistas de circo

18 anos

Duração: 3 meses

Valor mensal: R$ 250,00 (parcelado em até 12x)

Valor promocional para pagamento total do curso: R$ 600

As inscrições já estão abertas no sympla, em https://bit.ly/2SEUDHZ

OFICINA DE CANTO, com Marcelo Jardim

A oficina visa desenvolver a técnica do canto, reduzir vícios e tensões corporais, atingir um conhecimento básico de teoria e percepção musical num processo de autoconhecimento do potencial vocal e artístico.

Marcelo Jardim é formado em Canto pela UFBA, músico, ator e palhaço. É preparador vocal de grupos baianos como o Bando de Teatro Olodum, Vilavox e a Cia Teatro dos Novos. Dá aulas de canto no Teatro Vila Velha há mais de 15 anos. Já integrou o coro do Teatro Castro Alves e atualmente dirige o grupo vocal Tangerina.

SERVIÇO

De 17 de março a 9 de junho. Todas as terças, das 10h às 12h

Duração: 3 meses

14 anos

Valor mensal: R$ 200,00 reais (parcelado em até 12x)

Valor promocional para pagamento total do curso: R$ 450,00

As inscrições já estão abertas no sympla, em https://bit.ly/2SiRgHO

TEATRO PARA CRIANÇA

Um mergulho no universo da literatura, com Ella Nascimento e Felipe Calicott

Através das competências do teatro e da literatura o objetivo é criar um ambiente de investigação, imaginação e criação. Os nossos recursos motivacionais serão os jogos teatrais e jogos corporais, usando a literatura como inspiração.

Ella Nascimento é atriz com habilidades em acrobacia aérea, dança e canto. Integrante do Bando de Teatro Olodum a 18 anos com 15 espetáculos, entre eles: Cabaré da Raça (2005 - Márcio Meirelles), O Pai Ó (2006 - Márcio Meirelles), Áfricas (2007 - Chica Carelli).

Felipe Calicott é ator, arte educador, com habilidades em dança, música e artes circenses. É integrante da Companhia Novos Novos há 14 anos.

SERVIÇO

De 17 de março a 11 de junho. Terças e quintas, das 14:30 às 16:30

Duração: 3 meses

8 a 12 anos

Valor mensal: R$ 250,00 (parcelado em até 12x)

Valor promocional pagamento total do curso: R$ 600,00

As inscrições já estão abertas no sympla, em https://bit.ly/3buailQ

TEATRO, CORPO E NARRATIVAS; INICIAÇÃO TEATRAL PARA ADOLESCENTES, com Clara Romariz

Como uma mesma história pode ser contada de diferentes perspectivas? Como um objeto pode se transformar em outro dentro da cena? Como transformar meu corpo em outros possíveis? A partir de improvisações e escritas teatrais se construirão personagens, espaços e dramaturgias para a cena.

Clara Romariz é atriz e escritora. Se formou pela universidade LIVRE de teatro vila velha, tendo feito diversas oficinas e peças como Romeu e Julieta dirigida por Marcio Meirelles, Luzes da Boemia dirigida por Santiago Roldós e A Besta dirigida por Graeme Pulleyn, ora como assistente de direção, ora com atriz.

SERVIÇO

De 17 de março a 11 de junho. Terças e quintas, das 15 às 17h

14 a 18 anos

Duração: 3 meses

Valor mensal: R$ 250,00 (parcelado em até 12x)

Valor promocional para pagamento total do curso: R$ 600

As inscrições já estão abertas no sympla, em https://bit.ly/3bu8Cca

OFICINA DE TEATRO I, com Zeca De Abreu

A oficina objetiva proporcionar aos participantes o primeiro contato com o fazer teatral, aguçando a visão crítica e a sensibilidade perante o mundo. Para tanto, serão aplicadas várias modalidades e estilos do jogo teatral. A partir da interação do grupo, trabalhando com o lúdico cada um dos participantes poderá encontrar em si próprio e na relação com as outras diversas maneiras de relaxar, se divertir e acima de tudo perceber suas possibilidades.

Zeca Abreu tem em seu currículo como atriz várias peças de teatro, como O Homem Nu e suas Viagens, direção de Hebe Alves, Um Prato de Mingau para Helga Brown direção de Celso Jr., Volpone, de Fernando Guerreiro, e Espelho para Cegos, de Marcio Meirelles. No cinema marcou sua presença nos filmes Eu Me Lembro e O Homem que não dormia de Edgard Navarro, Cidade Baixa, de Sergio Machado, Depois da Chuva, de Claudio Marques e Marilia Hughes, e Irmã Dulce, de Vicente Amorim. Como diretora, ganhou o prêmio Braskem de Teatro de melhor espetáculo infanto-juvenil, em 2003, com a peça H2O Uma Fórmula de Amor.

SERVIÇO

De 17 de março a 11 de junho. Terças e quintas, das 19h às 21h

Duração: 3 meses

18 anos

Valor mensal: R$ 250,00 (parcelado em até 12x)

Valor promocional para pagamento total do curso: R$ 600,00

As inscrições já estão abertas no sympla, em https://bit.ly/31Uoi43