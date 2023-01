Abertas inscrições para mais de 15 mil vagas em cursos técnicos de nível médio

Estão abertas as inscrições para o sorteio eletrônico de 15.365 vagas de cursos técnicos de nível médio para o período letivo 2023.1. As vagas são destinadas aos estudantes que já concluíram o Ensino Médio na rede pública e deseja uma formação profissional. As inscrições, que vão até o dia 14 de janeiro, devem ser feitas pela internet. Clique aqui.

As vagas são para os Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional localizados na capital e em mais 93 municípios da Bahia. Ao todo, são 40 cursos, de 13 eixos tecnológicos. Dentre os cursos, estão os de Administração, Análises Clínicas, Edificações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia e Segurança do Trabalho.



O sorteio eletrônico será realizado no dia 16 de janeiro. Os candidatos contemplados, de acordo com o número de vagas ofertados por unidade escolar, deverão comparecer no Centro ou unidade compartilhada para os quais se inscreveu e realizar a matrícula nos dias 26 e 27 de janeiro. As aulas iniciarão no dia 6 de fevereiro.

Acesse o edital publicado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) :