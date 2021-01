Abertas inscrições para oficiais virtuais de arte para crianças em Salvador

Quem estiver interessado em curso de verão terá uma oportunidade. A Prefeitura de Salvador está oferecendo oficinas on-line de performance infantojuvenil, que serão realizadas através da plataforma Zoom, com tradutor intérprete de Libras. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 29 de janeiro.

A iniciativa é da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e está sendo realizada através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com o objetivo de estimular a arte-educação, tecnologia e acessibilidade das crianças e adolescentes.

Com o tema Escrevivências de Memória e Identidade, serão ofertadas, no total, 100 vagas para as oficinas de teatro, dança, música, escrita criativa e identidade. As atividades são voltadas a crianças e jovens entre 10 e 14 anos, principalmente das instituições públicas e periféricas de Salvador, surdas e ouvintes.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário. Para a efetivação da inscrição, será necessária a autorização de um responsável legal.

As oficinas acontecerão a partir do dia 1° de fevereiro até o dia 31 de março de 2021, sempre às segundas e quartas-feiras, das 16h às 18h. Além da plataforma Zoom, estão previstas para ocorrer atividades de ocupação nas plataformas do Instagram com lives e posts, e no YouTube com contação de histórias, tendo como eixo central memória e identidade.