Abertura da Bahia Expo & Negócios acontece nesta quinta-feira (28)

O Centro de Convenções de Salvador sedia, na próxima quinta-feira (28), às 11h, a abertura oficial da primeira edição da Bahia Expo & Negócios. O evento gratuito, realizado pelo Sebrae em parceria com o Senac, segue até domingo (1°) e vai reunir pequenos negócios das maiores cadeias produtivas do estado, contemplando os segmentos de alimentos, bebidas, moda, cosméticos, beleza e artesanato.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae e da Fecomércio-BA, Carlos Andrade, e os diretores técnico e de administração e finanças da instituição, Franklin Santos e José Cabral, respectivamente, estarão presentes na abertura do evento na quinta. Os interessados em acompanhar a programação da feira e participar das capacitações podem se inscrever no site www.bahiaexpo.com.br.

Ao todo, serão mais de 90 expositores dos segmentos relacionados e mais de 10 caravanas com cerca de 600 empresários do interior do estado. Além disso, serão ofertadas 160 horas de capacitação, com mais de 1 mil vagas por dia para donos de pequenas empresas de qualquer segmento. A Bahia Expo & Negócios deve receber mais de três mil pessoas por dia.

A feira contará com uma programação noturna, com a presença de grandes nomes nacionais do empreendedorismo, que vão participar de painéis dinâmicos com total interatividade do público. Entre os palestrantes confirmados estão: Chef Kaywa Hilton, Daniel Cady, Giuliano Bittencourt, Marco Antônio de Biaggi, Marie Suzuki, Carol Barreto e Fernando Pimentel.

A Bahia Expo & Negócios conta com o patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e da Bahiagás e apoio da Prefeitura de Salvador e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).