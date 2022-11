Abertura da Copa do Mundo tem Morgan Freeman e mensagem sobre inclusão

A Copa do Mundo do Catar está oficialmente aberta. A cerimônia de abertura aconteceu no final da manhã deste domingo (20), no estádio Al Bayt, com participação do ator norte-americano Morgan Freeman e do influencer catari Ghanim Al Muftah, que tem síndrome de regressão caudal.

O espetáculo teve duração de 30 minutos numa mistura de modernidade e tradição. Contou com projeções, show pirotécnico e discursos com tom inclusivos. "Ouvia algo lindo. Não apenas música, mas também o chamado para celebrar tudo que ouvi. Uma terra que vivia em turbulência com famílias esquecidas. Eu parei para ouvir essa voz", disse Freeman em um dos momentos.

"Não tenho certeza. Sou bem-vindo?", perguntou Ghanim, dando continuidade ao diálogo. "Todos são bem-vindos. Esse é um convite para todo o mundo" respondeu Freeman.

A mensagem ocorre como uma resposta da Fifa e do país-sede às críticas pelas acusações de direitos humanos da nação muçulmana, a primeira do Oriente Médio a sediar um Mundial na história.

A ideia principal dos organizadores foi dar foco num discurso pacífico e que abrace todos os povos em um país acusado de violação de direitos humanos, de discriminar mulheres e homossexuais e de manter em condições precárias os trabalhadores imigrantes que trabalharam nas obras do Mundial. "Com tolerância e respeito podemos viver em harmonia juntos", discursou Morgan Freeman, com um ar de sobriedade.

O espetáculo uniu modernidade, com efeitos visuais e um show de luzes, com a tradição da cultura árabe, apresentando a música catariana do cantor Fahad Al-Kubaisi. A outra estrela musical convidada a se apresentar foi o sul-coreano Jeon Jung-kook, astro da banda BTS, famoso grupo do k-pop. Também participaram do evento o embaixador da Copa do Mundo, Ghanim Al Muftah, e a cantora Dana, que, como Fahad, é nascida no Catar.

Todas as 32 nações foram representadas com bandeiras e camisas. No fim, também tocaram outras famosas músicas de Mundiais anteriores, como Waka Waka, da cantora colombiana Shakira, considerado o maior hit da história das Copas.

Os mascotes de outros mundiais também foram relembrados durante o espetáculo. Mascote da Copa do Catar, La'eeb apareceu em destaque. O nome dele significa "jogador super habilidoso" e seu formato se refere ao dos tradicionais lenços árabes.

Segundo a Fifa, o tema da cerimônia de abertura foi "um encontro para toda a humanidade, unindo diferenças através da humanidade, respeito e inclusão", de modo que o futebol permite que as nações se unam "como uma tribo" e a terra "é a tenda em que todos vivemos".

Situado em Al-Khor, cidade a 35 km de Doha, o Al Bayt estava cheio, mas não lotado. Foi possível notar cadeiras vazias na arena com capacidade para 60 mil pessoas e que terá assentos removidos depois da Copa. Embora fossem maioria, assim que acabou o espetáculo, a torcida anfitriã foi ofuscada pelos equatorianos, muito barulhentos atrás de um dos gols.

Catar e Equador abrem a Copa do Mundo. É tradição que a seleção do país-sede faça o primeiro jogo da competição. Por isso a Fifa antecipou a data de abertura em um dia. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o anfitrião não perdeu seu jogo de estreia. O Equador chegou ao Catar desbancando na América do Sul rivais como Chile e Colômbia. O Grupo A da Copa do Mundo ainda tem Senegal e Holanda, que se enfrentam na segunda-feira (21).