Abertura da Flican tem debate, música e lançamento de selo

A II Feira Literária de Canudos começa nesta quinta-feira (8), às 14h, com um Desfile Literário, seguido da performance Interpoéticas, com Vitória Luísa, Sertão Sol e Paloma Aleôncio. Tendo como mote O Sertão vai Virar Arte, a programação gratuita segue com a mesa Assombros e Encantados no Imaginário Sertanejo, às 14h40, com participação da professora Ester Figueiredo, da Universidade do Sudoeste da Bahia (Uesb), e dos escritores Franklin Carvalho e Márcio Benjamin.



No mesmo dia, às 16h, acontece o lançamento do Selo Flican e a premiação do concurso literário voltado para a produção intelectual dos estudantes de Canudos. Os textos também serão publicados em livro, cujo projeto gráfico será lançado no mesmo dia. A abertura oficial da Flican acontecerá às 19h com um concerto da Orquestra Sizaleira, seguido de solenidade com a presença de autoridades públicas.



Professora da Universidade de São Paulo (USP) com mais de 42 livros publicados, Walnice Galvão participa da conferência inaugural José Calasans, o demiurgo de Canudos. Walnice é uma das maiores estudiosas da obra de Euclides da Cunha e da história da luta de resistência do sertão brasileiro. Além dela, o evento acontece até sábado (10) com convidados como Bráulio Tavares, José Celso Martinez, Manoel Neto, Xico Sá, Marcelino Freire e Antônio Olavo.

A programação inclui uma grade dedicada ao público infantojuvenil na Flicanzinha, que acontece nas manhãs de sexta (9) e sábado (10). Entre as atividades, estão contação de histórias, apresentação de cordel e de poesia, visita virtual ao Memorial Antônio Conselheiro e dois relatos: um sobre aprendizagem e resistência em tempo de pandemia, e outro sobre a mulher na vivência poética.

Serviço

O quê: II Feira Literária de Canudos (Flican)

Quando: De quinta-feira (8) a sábado (10), em horários variados. Abertura: às 14h

Gratuito

Transmissão: YouTube da Uneb em Canudos e pela Canudos TV



08/04 - QUINTA-FEIRA – Tarde



14h - Desfile Literário



14h30 - Interpoéticas com Vitória Luísa – Sertão Sol e Paloma Aleoncio



14h40 - Mesa 1: Assombros e Encantados no imaginário sertanejo

Ester Figueiredo, UESB (Mediadora)

Franklin Carvalho

Márcio Benjamin



16h - Selo FLICAN - Premiação: Concurso literário – A produção intelectual dos estudantes de

Canudos com Lançamento do projeto do livro: A resistência na palavra

Roberto Gama (Secretário Municipal de Educação de Canudos) – Mediador



17h30 - Encerramento da tarde



08/04 - QUINTA-FEIRA – Noite



19h - Concerto de Abertura com Orquestra Sizaleira (BA)



19h30 - Homenagem a: José Calasans; Edivaldo Boaventura; Evandro Teixeira e Tripolli Gaudenzi



19h50 - Abertura oficial:

Arani Santana - Secretária de Cultura da Bahia

Jerônimo Rodrigues - Secretário de Educação da Bahia

Zulu Araújo - Presidente da Fundação Pedro Calmon

José Bites de Carvalho - Reitor da UNEB

Jilson Cardoso - Prefeito de Canudos

Roberto Gama - Secretário Municipal de Canudos

Vanderlei Leite - Presidente do IPMC

Luiz Paulo Neiva – Curadoria da FLICAN



20h25 - Poesia de Antônio Barreto em homenagem a José Calasans



20h30 - Conferência Inaugural: José Calasans, o demiurgo de Canudos Walnice Galvão (USP)



21h30 - Show Bião de Canudos



09/04 - SEXTA-FEIRA – Manhã



09h - Abertura



09h - A voz de Kaila Marcele (Canudos)



09h15 - Dona Durú (Canudos) – depoimento memorial



Flicanzinha



09h20 - Cordel Cantado: Mariane Bigio (PE)



09h50 - Zé Poeta – (Monte Santo)



10h - Visitando o Memorial Antônio Conselheiro



10h10 - Mesa 2: Aprendizagem e resistência em tempo de pandemia –

Superação e criatividade pedagógica nas escolas de Canudos

Josileide Varjão Valença –Secretaria Municipal de Educação



11h30 - Interpoéticas com Mariana Guimarães



11h40 - Encerramento da manhã



09/04 - SEXTA-FEIRA – Tarde



14h - Banda de Pífanos de Canudos – resistência e encantamento cultural



14h10 - Eldon Canário (BA) – depoimento memorial



14h15 - Mesa 3: Evocação de Canudos

Luiz Paulo Neiva, UNEB (Mediador)

Manoel Neto, CEEC/UNEB

Pedro Lima Vasconcelos (UFAL)

Floriza Sena (IPMC)

João Batista (Historiador)



15h30 - Cenário da guerra – Visitando o Parque Estadual de Canudos



15h50 - A força jovem da música em Canudos – Robertinho Kambalacho



16h - Interpoéticas com Ádila Madança;



16h10 - Mesa 4: Literatura, espaço, tempo e pandemia

Xico Sá (CE)

Marcelino Freire (PE)

Antônio Marinho (PE)



17h30 - Encerramento da tarde



09/04 - SEXTA-FEIRA – Noite



19h - Abertura Cultural: a poesia de Zé Américo (Canudos)



19h10 - Museu João de Régis – Com a palavra o Curador Edmilson Santana



19h20 - Museu João de Régis: Olhares e vertigens na memória

Flávio de Barros (por Sérgio Guerra),

Evandro Teixeira

Antônio Olavo



19h50 - Interpoéticas com Yasmin Rabelo e Pók Ribeiro - Coletivo Vozes - mulheres: além da

margens.



20h - Mesa 5: - Literatura, poesia e virtualidade

Cida Pedrosa (PE)

Emmanuel Mirdad (BA)

Maviael Melo (Mediador) (PE)



21h30 - Show de Encerramento com Targino Gondim e Renan Mendes



10/04 – SÁBADO – Manhã



09h - A voz de Isael - Sertao Francisco (Paulo Afonso)



09h10 - Joselina Guerra (Canudos) – depoimento memorial



Flicanzinha



09h15 – Rosa Griô e Sá Benidita (Contadoras de história)



09h50 - Antonio Barreto (BA)



10h20 - Mesa 6: Vozes guardadas: literatura de mulheres

Ilza Carla, poeta e escritora UNEB (Mediadora)

Erica Azevêdo, poeta

Clarissa Macêdo, poeta

Áquila Emanuelle, poeta



11h40 - Encerramento da manhã



10/04 – SÁBADO – Tarde



14h - Para abrir a tarde: Banda de Pífanos de Bendegó e Kaila Marcele (Canudos)



14h20 - Monólogo:Marcos Freitas (Cia de Teatro de Canudos)



14h40 - A vanguarda de editoras, livrarias e bibliotecas

Sandra Soares (Eduneb)

Geraldo Prado (Biblioteca de Paiaiá)

Flávia Goulart Roza (Edufba)

Cássio Marcílio (Edições Uesb)

Murillo Campos ( Editora UEFS)

Primo Maldonado (LDM)



15h40 - Visitando o Museu Manoel Travessa



15h50 - Visitando o Instituto Popular Memorial de Canudos



16h10 - Mesa 6: Lançamento de Livros

Aleilton Fonseca (mediação)

Walnice Galvão

Ádila Mandança

Sergio Siqueira

Pedro Vasconcelos

Ester Figueiredo

Sílvio Jessé



10/04 – SÁBADO – Noite



18h50 - Mesa 7: Entre arpejos e acordes: Uma leitura de O Capitão Jagunço

Profa. M. Neuma M. Paes, UNEB

Profa. Edil Silva Costa, UNEB



19h20 - Museu João de Régis – Olhares e vertigens na memória

Trípolli Gaudenzi

José Aras (Por Lina Aras)



19h40 - Mesa 8: Cancioneiro popular e poético de Canudos

Braúlio Tavares (poeta, PB)

Franklim Martins (Jornalista, RJ)

Josemar Martins Pinzoh (UNEB) - Mediador



20h30 - Mesa 9:“O Trabalho Criador de 100 Pessoas no Teat(r)o Oficina UzinaUzona de Os

Sertões de Euclides da Cunha in Canudos”

José Celso Martinez (Teatro Oficina, SP)

Paulo Dourado – Mediador (BA)



21h30 - Show de encerramento: Viva Canudos! Viva Antônio Conselheiro!

Fábio Paes (BA), Roze (BA) e Gereba (BA)