Abril Azul: Shopping Bela Vista tem programação dedicada a conscientização do autismo

O Shopping Bela Vista realizou, nesta quarta-feira (19), a Roda de Conversa "Os desafios de ser mãe de uma criança autista", às 17h, no piso L1. O encontro integra a programação do Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o autismo, que segue até o dia 30 deste mês.

O evento contou com a participação da psicóloga e musicoterapeuta Suely Borges; da fisioterapeuta e mãe de João Vicente, Talita Silva; da empresária e mãe de Arthur e Miguel, Patrícia Coelho, e da psicóloga Alane Oliveira, que abordaram suas experiências e aprendizados convivendo nesse universo.

Para a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, o encontro é necessário para quebrar os preconceitos contra o autismo. "Ainda existe muita falta de informação sobre o autismo e sobre como tratar um autista. Ações como essas que viemos desenvolvendo desde o ano passado são fundamentais para ajudar a conscientizar o público em geral, assim como nossos colaboradores, sobre como dialogar e receber essa comunidade da forma adequada”, declarou.

Programação continua

A programação do Abril Azul também inclui o lançamento do livro infantil ‘Mel, Cadê a Preta e Branca’, na próxima segunda-feira (24, às 18h30, na Livraria LDM. A obra de Carolina de Souza Machado com ilustrações de Laura Machado Souza mostra a história de Mel, uma criança autista (inspirada em uma menina real) que tem uma corujinha de pelúcia, nomeada por ela de 'Preta e branca', como melhor amiga e objeto de afeto único.

Juntas, elas vivem grandes aventuras. A proposta do livro é ajudar todas as crianças (típicas ou neurodiversas) a desenvolverem noções espaciais, rastreamento visual e jogo simbólico, além de ensinar o respeito e mostrar que todas as crianças têm afetos, imaginações e são capazes de se desenvolver brincando.

No espaço do piso L1 (Asa Norte), o público poderá conferir ainda a exposição interativa Mundo Autista, composta por uma intervenção artística feita pelos pacientes da Clínica Assistiva e por totens explicativos conscientizando sobre o transtorno. A mostra expositiva segue até 30 de abril

SERVIÇO:

Lançamento do livro ‘Mel, Cadê a Preta e Branca’

Data: 24 de abril

Local: Livraria LDM

Horário: 18h30

Gratuito

Exposição Interativa Mundo Autista

Período: de 15 a 30 de abril

Local: Piso L1 (Asa Norte) do Shopping Bela Vista

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; Domingo, das 12h às 21h

Gratuito