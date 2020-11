Acabe de vez com as estações apostando em um mix fashion e criativo

A moda é uma linguagem e modos de vestir que dizem muito sobre o que somos e o que acreditamos. Sendo assim, é muito pessoal. Mas nem sempre foi assim. Já vivemos tempos em que o vestir reforçava padrões e rótulos e todo mundo era praticamente igual esteticamente. Se hoje temos a liberdade de nos expressar através das roupas, de maneira individual, porque não apostar em misturas improváveis que derrubam de vez as barreiras das estações? Bota para usar no Verão, biquíni no Inverno, e assim por diante. Ou quem sabe mesclar tudo em um look só? Essas fórmulas fashion que apostamos neste editorial serve como gatilho perfeito para entendermos que podemos usar o que quisermos, em qualquer lugar, e que ninguém mais precisa se submeter a estilos que não se identifica. E serve como um aperitivo criativo para você se inspirar e ousar na a sua própria versão. Esperamos ansiosamente!

Sportwear fashion: O body pode muito bem ir além do shortinho e ser usado o ano todo. Assim como a bermuda ciclista também sai da academia de ginástica em um piscar de olhos. Juntos fazem um combo esportivo fashion. Já o blazer migra do escritório para sobrepor a produção e evocar uma desconstrução bem pensada. Meião e o tênis flertam com o sportwear para arrematar essa ideia ousada.

Frescor com atitude: A hotpant vira shortinho e sai da praia. O look ganha um status fashion ao receber a cropped colorida com mangas bufantes. A botinha marrom migra do Inverno para o Verão, rompendo com padrões impostos, e mostrando que nem só de rasteira vive os dias mais quentes. Se a produção é bem fresquinha, rola sentimento. Já a pochete de animal print dá aquela bossa criativa que tanto amamos.

Fora d´água: O biquíni sai da praia e quando usado como top, por cima da t-shirt, é capaz de durar muito mais que apenas uma estação. Para dar uma informação de moda ao visu, apostamos no short jeans no formato godê e adaptamos a peça ao estilo clochard, quando usamos um cinto com pegada esportiva.







Ficha técnica: Fotografia: Caio Diniz (@caiodiniz1), produção de moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral), modelo Querem Salomao(@queremsalomao)d Mega Model Bahia (@megamodelbahia), roupas ABX Contempo (@abxcontempo) e brechó da Betty (@brechodabetty), locação Casa GR (@casagr)