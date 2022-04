Acabou a espera! Medina anuncia que voltará ao Circuito Mundial

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina está de volta ao esporte. Após um período sabático para recuperar sua saúde mental, comprometida após a separação com Yasmin Brunet e por problemas familiares, o brasileiro confirmou presença na competição de G-Land, na Indonésia, no dia 28 de maio.

"Estou motivado. Estou com a minha rotina de volta, de atleta, de acordar cedo, alimentar bem. Voltou tudo ao normal. Vamos nessa. Estou indo para a Indonésia, é uma etapa nova em G-Land. Isso me deixa ainda mais motivado", falou Medina ao Esporte Espetacular.

Aos 28 anos, Medina perdeu as cinco primeiras etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL) e precisará de um wildcard para poder competir. Acontece que o torneio começa a cortar os atletas que não ficaram entre os 22 mais bem pontuados a partir da etapa de Margaret River, que se inicia neste sábado.

Medina não somou pontos por não ter disputado as primeiras etapas, por causa disso precisaria dessa licença especial para competir. Ele vem treinando em Maresias e costuma aparecer em filmagens pegando tubos e aperfeiçoando seus belos aéreos.

"Estou melhor. Fico feliz de estar me reencontrando. Aprendi bastante durante esse tempo que eu me afastei das competições, e eu sinto que estou 100%. Por isso que estou anunciando a minha volta. Estou animado , com saudades de competir, de viajar, naquele ambiente que eu vejo todos os meus amigos ali", completou o atleta.

Em janeiro, o brasileiro decidiu se afastar do esporte para se concentrar apenas em sua saúde mental, logo após ter conquistado o tricampeonato mundial do surfe. O atleta revelou ainda uma lesão no quadril, o qual lhe incomodou durante a última temporada.

"Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida. Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar isso público ou manter de forma privada, mas é justo que todos vocês que sempre torceram por mim saibam do momento que estou enfrentando. A saúde mental é muito importante. Preciso estar 100% mentalmente para voltar a competir", falou o surfista à época.