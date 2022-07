Acabou e já vai começar: "No Limite" chega à final e abre inscrições para nova temporada

Foram 10 semanas de competição, mais de 40 provas, incontáveis perrengues e muito, muito sangue nos olhos. Dos 24 participantes que desembarcaram na Praia Brava, apenas cinco conseguiram chegar à tão cobiçada final.

Chales, Clécio, Ipojucan, Lucas e Victor formam o “top 5” do ‘No Limite 2022’. Agora, está nas mãos do público. Nesta quinta-feira, dia 7, Fernando Fernandes comanda, ao vivo, o programa que decide o grande campeão desta temporada.

"Avançaram apenas os mais completos, não só fisicamente, mas mentalmente. As pessoas realmente se entregaram de corpo e alma. Acho que vai ser uma final emocionante e que resume bem o que a gente se propôs a fazer nesta temporada", conta Angélica Campos, diretora geral do projeto.

A diretora complementou o raciocínio falando que a temporada "realmente foi mais desafiadora em todos os aspectos, para a gente e para eles”.

A última representante feminina foi eliminada ontem e o ‘No Limite’ chega a sua final com um grupo 100% masculino. Mas durante toda temporada de 2022 os desafiantes do reality se destacaram também pela sua diversidade, com homens e mulheres das cinco regiões do país, diferentes origens, etnias e orientações sexuais.

“Um grande acerto nosso foi esse elenco, que representou bem o que a gente queria. Pessoas distintas, com personalidades fortes, vindas de origens diferentes. Isso fez com que o programa tivesse atritos, mas tudo dentro das regras do jogo. Foi uma galera que rendeu muito e a gente está muito feliz com esse elenco que escolhemos”, detalha LP Simonetti, diretor artístico do reality.

A temporada ainda contou com um novo comandante, Fernando Fernandes. Logo na abertura da edição, o apresentador realizou um grande sonho: fez o seu primeiro salto solo de paraquedas, e provou que, para ele, não há limites.

Para LP Simonetti, a atuação de Fernando foi essencial para o andamento do jogo porque ele soube ser provocativo quando precisava e conduziu o programa todo de uma maneira que classificou como exemplar.

"O Fernando é um cara que topa tudo, e isso fez com que as pessoas reconhecessem nele uma pessoa ideal para apresentar o programa. Ele deu um show", elogiou o apresentador aventureiro.

Angélica Campos seguiu pelo mesmo caminho também elogiou o colega, o classificando como dono de um espírito competitivo nato e que faz toda a diferença na hora de conduzir o programa, provocando sentimentos e fazendo com que os participantes refletissem em certos momentos.

"Típico de quem sabe o que é competir. E ele também era muito sensível, tinha uns insights bons. A troca foi muito legal, de quem estava realmente dedicado ao projeto, curtindo e entendendo o papel que tinha ali”, afirmou.

Quem quiser acompanhar os bastidores, desde a chegada dos participantes até o início do programa ao vivo pode conferir uma live com os cinco finalistas. Na próxima quinta (7), a partir das 18h, o Gshow traz uma programação com muito conteúdo no site e nos perfis oficiais do 'No Limite', sob o comando de Rhudson Victor.

Inscrições

Para os fãs que acreditam conseguir competir em um lugar selvagem, sem conforto, e encarar disputar acirradas e desafios extremos, as inscrições para a temporada de 2023 já estão abertas. Para os corajosos que desejam se inscrever e participar do desafio da sobrevivência, basta acessar o site do Reality.

'No Limite' tem exibição às terças e quintas, após ‘Pantanal’, com apresentação de Fernando Fernandes, direção de gênero de variedades de Boninho, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. O reality é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil, com base no ‘Survivor’, um formato original de sucesso. Ana Clara apresenta o ‘A Eliminação’ aos domingos, após o ‘Fantástico’.