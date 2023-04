Academia da Cerveja e escolas cervejeiras abrem curso para formação de bares e restaurantes

Para aqueles apaixonados por cerveja, mas querem trabalhar com isso no mercado de trabalho, a Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, se uniu novamente à Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) e ao Instituto Ceres para oferecer formação gratuita de iniciação e capacitação no mercado de serviço de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao universo cervejeiro.

A primeira edição foi realizada em 2022, voltada para pessoas trans e conseguiu fazer com que a companhia ampliasse o projeto. Este ano, o curso é digital e on demand, com aulas gravadas para que o aluno possa assistir no horário que tiver disponibilidade.

Os inscritos irão aprender sobre estilos, princípios básicos de harmonização e serviço de cervejas. Serão 8 horas de capacitação e, ao final, os alunos receberão um certificado de conclusão de curso.

Para participar do Forma, basta acessar o site da Academia da Cerveja e concluir o cadastro (https://www.academiadacerveja.com/landing/courses). As inscrições estão abertas a partir de 18/4 e vão até o dia 18/05. A formação é válida para maiores de 18 anos, de qualquer região do país.