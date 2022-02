Academia de Letras da Bahia abre homenagens à Semana de Arte Moderna de 22

O novo projeto da Academia de Letras da Bahia, em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, acontecerá em duas noites, com convidados e participação do público. A primeira noite terá a coordenação da acadêmica Heloísa Prazeres e a segunda, no dia 12 de fevereiro, terá à frente o dramaturgo Gil Vicente Tavares. O evento on-line será no próximo sábado (5) às 19 horas, no canal da ALB no YouTube.

O encontro deste sábado será coordenado pela acadêmica Heloísa Prazeres, que, em nome da Academia, convidou as acadêmicas Edilene Matos e Lia Robatto e os acadêmicos Aleilton Fonseca e Ruy Espinheira Filho para palestras sobre poetas modernistas e um depoimento sobre espetáculos de dança. Do recital poético participam Consuelo Mascarenhas, Rita Santana, José Inácio Vieira Melo, Wesley Correia e Thiago Pondé. Será exibido um vídeo clipe regido remotamente pelo músico e compositor Marcelo Delacroix, responsável pelo Grupo de Canto Sol de Si.

O público que irá acompanhar o programa do selo Sarau Poético, poderá fazer inscrição no link que será divulgado durante a transmissão; a pessoa inscrita receberá um e-mail com o link para participar. “Diante da nova escalada da Covid-19, é importante continuar com os eventos online para conter a propagação da variante, a celebração poético-literária foi concebida como uma forma de proporcionar informação artístico-cultural interativa com o público", pontua Heloísa Prazeres, organizadora da primeira noite.

O selo Sarau Poético faz parte das iniciativas da Academia de Letras da Bahia na criação de eventos que promovem a aproximação das letras, das culturas e das artes com a sociedade. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.