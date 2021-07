Academia de Letras da Bahia realiza curso online sobre Castro Alves

Começa hoje mais uma edição do Curso Castro Alves, que a Academia de Letras da Bahia realiza desde 1977. Desta vez, em razão da pandemia, as aulas serão em formato digital, pelo YouTube da instituição, até o dia 9, sexta-feira. como nas demais edições, acontecem palestras e conferências sobre a obra de Castro Alves e, de modo mais amplo, sobre temas, autores e obras da literatura baiana. Serão 5 mesas realizadas ao vivo.

A abertura, às 17h, será com a professora Edilene Matos, que falará sobre a figura de Castro Alves representada na escultura e nas artes plásticas. No dia 8, às 17h, acontecerá uma mesa-redonda sobre o lugar do teatro na obra e na vida do poeta, com a participação de Edvard Passos, Sergio Farias e Cleise Mendes. As demais mesas ocorrerão nos dias 7, 8 e 9, sempre às 19h, e são painéis que apresentam poetas baianos contemporâneos, em abordagens críticas de estudiosos e críticos literários.

Entre os escritores atuais que serão abordados, estão Nívia Maria Vasconcellos, Luís Antonio Cajazeira Ramos, Juliana Maciel e Varneci Nascimeto.

A carga horária totaliza 10 horas, com emissão de certificado para os espectadores e participantes. O curso é gratuito e aberto a todos. Para inscrever-se, basta acessar cada live, no horário informado, acompanhar o evento e registrar-se no link da lista de presença. O certificado será fornecido por e-mail.

O curso é coordenado pelo escritor Aleilton Fonseca, e tem parceria com o Proge/UEFS e o Projeto CLIC/UNEB, além do apoio do Fundo de Cultura/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.