Academia promove aulão de yoga em helicentro em Salvador

Os amantes de atividade física terão uma experiência pra lá de especial nesta terça-feira (27). O aulão especial Yoga nas alturas, que também poderá ter convidados dos alunos da academia Bodytech de Salvador, será realizado no Helicentro VR Aviation, a partir das 19h.

"Yoga é uma filosofia de vida que trata desde regras de conduta e ética até os cuidados com o corpo e a mente. Asanas (posturas) e a meditação são as práticas mais conhecidas e com efeitos comprovados cientificamente, como aumento da capacidade respiratória, da concentração, flexibilidade, força diminuição da ansiedade, entre outros”, explica a professora Flávia Medeiros.

Ela diz ainda que a ideia do aulão é oferecer todos os benefícios da atividade atrelados à novidade da prática num espaço completamente diferente dos tradicionais. A VR Aviation fica localizada na Av. Santiago de Compostela, 351, Parque Bela Vista.