Acampamento de bolsonaristas começa a ser desocupado no DF

Um dos acampamentos de bolsonaristas radicais que estava instalado em Brasília começou a ser desmobilizado na manhã desta segunda-feira (9). O ponto de encontro estava montado em frente ao Quartel do Exército.

Policiais militares estão no local para desfazer a estrutura. O grupo está desmontando as cabanas que foram colocadas ali desde o fim do segundo turno das eleições, quando foi declarada a vitória do presidente Lula.

Os bolsonaristas deixam o local de forma tranquila, sem fazer protestos. Os policias cercam todo o acampamento.