Ação de Natal para moradores de rua na Praça da Piedade

Roque da Ajuda, 32 anos, está na rua desde os 15, quando o irmão mais velho foi assassinado em Valença. O choque da perda o fez surtar e fugir de casa. Desde então, passou a viver nas ruas e, nessas andanças, terminou chegando a Salvador. Há cerca de um ano, ele conheceu um grupo de voluntários preocupados em resgatar a dignidade de pessoas em situação de rua e voltou a ter esperança. Roque é um dos cem moradores de rua assistidos pelo projeto Salvador Invisível. Nesse sábado (21), ele chegou no início da tarde à Praça da Piedade, para ajudar a montar a estrutura da festa de Natal preparada para eles.

Roque da Ajuda recuperou a esperança em estruturar a vida e começar a cuidar de um pequeno negócio com a ajuda de voluntários (Foto: Betto Jr)



O Natal Invisível, na verdade, trouxe a visibilidade a 200 moradores de rua que, na oportunidade, além de compartilhar uma ceia típica, puderam ter um momento de lazer com música ao vivo, oficina de maquiagem e artesanato, além do serviço de corte de cabelo.

Para um dos idealizadores do projeto Lucas Gonçalves, o Natal Invisível é um evento de esperança, que busca resgatar a visibilidade e a dignidade dessa população. “Contamos com a ajuda de 35 profissionais voluntários e buscamos oferecer mais que assistência”, pontua Lucas, apontando para a árvore de natal montada na praça com a imagem dos moradores de rua. “É preciso que a sociedade passe a enxerga-los como verdadeiramente são: pessoas como quaisquer outras, que nem sempre estarão sujos, que não são só usuários de drogas e que não vivem praticando roubos”, diz.

Durante a tarde de sábado, as mulheres em situação de rua tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de maquiagem na Praça da Piedade (Foto: Betto Jr)

Apoio Visível

Para garantir a realização da atividade desse sábado, a campanha contou com a participação de personalidades como a atriz Cléo Pires, a apresentadora Rita Batista, os cantores Salgadinho e Ana Cañas, que divulgaram nos seus perfis nas redes sociais a iniciativa e a necessidade de colaboração para que essa atividade do projeto pudesse ser realizada. “Somos muito gratos aos parceiros que nos ajudaram a fazer essa ação, mas é preciso salientar que o nosso trabalho é desenvolvido ao longo do ano em diversas outras iniciativas”, enfatizou Lucas Gonçalves.

Na verdade, os esforços do Salvador Invisível é dividido entre atividades como o Culturando, que consiste na realização de oficinas artísticas e de geração de renda, o Papo Invisível que é uma roda de conversa, realizada na Biblioteca Central dos Barris com os assistidos pelo projeto e profissionais, discutindo temas sociais, a fim de conscientizá-los dos seus direitos. Até agora, já realizaram debates sobre Reforma da Previdência, Dignidade e Invisibilidade nas Ruas. Há também o Turistando, que são pequenos passeios realizados na cidade.

Um desses passeios foi realizado com o assistido Seo Lafaiete, 60 anos. “Sempre quando questionado qual seria sua maior vontade depois que conseguisse uma casa, ele dizia que sonhava com uma televisão onde pudesse assistir desenhos animados. Então, depois de conseguirmos uma casa para ele morar, o levamos no cinema para assistir ao Rei Leão”, conta Lucas, dizendo que foi uma emoção sem par para todos os integrantes.

Todo o trabalho realizado com a população de rua pelo Salvador Invisível busca atingir as áreas da Piedade, Barris e Campo da Pólvora. Quem quiser conhecer mais sobre a iniciativa, pode buscar o perfil @ssainvisível, no Instagram.