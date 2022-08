Ação de plantio consciente entrega 100 mudas gratuitas na Praça Aquarius, em Salvador

Em uma ação da Caravana da Mata Atlântica, a Prefeitura de Salvador entregou mais de 100 mudas gratuitas na Praça Aquarius, na Pituba, nesta sexta-feira (19).

A ação de plantio consciente é promovida pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis). Por meio da estratégia, realizada em uma kombi, técnicos da pasta também prestam orientações sobre o plantio e conservação de diversas espécies nativas.

"É uma oportunidade de os cidadãos contribuírem com a continuidade viva do nosso ecossistema. Se cada um fizer a sua parte, podemos ajudar na preservação do meio ambiente. Queremos que cada vez mais pessoas compareçam nessa corrente do bem", declara a titular da Secis, Marcelle Moraes.

Diretora da Associação Ameaquarius, Eldete Almeida ressaltou a importância dessas ações no bairro. "Já é a terceira ou quarta vez que fazemos ação em conjunto com a Secis, buscando sempre florir o Aquarius e cuidar do embelezamento das áreas verdes. Muitas pessoas pegaram mudas, foi uma ação de sucesso, muito bonita", destacou a mulher.

Quem também elogiou a ação foi o morador do bairro Sérgio Almeida, de 64 anos. "Eu acho uma iniciativa maravilhosa, extraordinária, que traz mais do verde para a população, porque isso é muito importante na vida de todo mundo. Tenho que parabenizar a prefeitura pela inciativa. Hoje eu peguei uma muda e muita gente pegou também", disse.

