Ação de saúde no Terminal São Joaquim teve movimento tranquilo

A Feira da Saúde, realizada na manhã deste sábado (25), pela Clínica SIM e Vital Club Saúde, em parceria com a Internacional Travessias Salvador (ITS), no Terminal de São Joaquim do Sistema Ferry-Boat, conseguiu reunir 82 pessoas que receberam diversos serviços médicos.

No local, a ação realizou serviços como aferição de glicemia, pressão arterial e pressão ocular, realizados gratuitamente das 8h às 11h30.

Já o sistema Ferry-boat opera essa tarde de sábado com 4 embarcações: Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Dorival Caymmi.