Ação do CORREIO promove saúde e diversão no Abaeté

Itapuã não se resume à boemia da composição de Toquinho e Vinícius de Moraes. O pôr do sol, o conhecido acarajé de Cira ou mesmo o farol que estampa os cartões postais são tão representativos quanto parte da população do bairro, defende a recepcionista Laura de Jesus, 51. O bairro é mais do que uma tarde bonita, reafirma ela, que mora no local há 15 anos.

É lugar de gente simples, humilde e carente. “De atenção à saúde, lazer, locomoção. É uma região muito populosa e grande também em extensão”. Laura defende que, ao oferecer serviços gratuitos, o Chegue Junto Comunidade - ação que é parte das comemorações de 40 anos do CORREIO - leva felicidade aos moradores do bairro. E se inclui.

“As pessoas acham que o lugar é só o boêmio, mas a verdade é que ações como essas são muito bem-vindas, por necessidade mesmo”, justifica a secretária, que aproveitou para aferir a pressão e medir a glicemia.

A secretária Laura de Jesus recebeu atendimentos de saúde (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Às 8h, neste sábado (23), o grupo Malêzinho, ala infantil do Bloco Afro Malê Debalê, deu início à programação, realizada na Creche e Pré-Escola Primeiro Passo, no Alto do Abaeté. E a comunidade chegou junto, como aguardava o CORREIO. Até às 11h, 34 pessoas já haviam realizado o recadastramento dos programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.

Chegue Junto

Testes rápidos [de HIV, sífilis e hepatite], saúde bucal, massagem, aula de capoeira, oficina de adesivos, recreação, vacinação antirrábica para animais, além de assessoria jurídica e serviço da Defensoria Pública também integraram ação, encerrada às 16, com a apresentação do grupo FitDance.

Fruto de uma parceria entre o jornal e a subprefeitura do bairro, a ação é, também, um jeito de exercitar o “jornalismo cidadão”, pontua a gerente comercial do CORREIO, Luciana Gomes.

Crianças se divertiram (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

“Encerramos as ações dos 40 anos do Jornal Correio com a integração junto à comunidade. É o nosso jornalismo cidadão reforçando ainda mais esse contato com o público”, reforça.

Secretário municipal de Educação, Bruno Barral, acredita que ações como o Chegue Junto ajuda no desenvolvimento pessoal das pessoas.

“São serviços essenciais, e que nem sempre às pessoas têm ao alcance. Então é motivo de muito orgulho, para a prefeitura, fazer parte disso”, resume o secretário. Parceira da Ação, a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) realizou troca de lâmpadas LED dos moradores.

Janaína levou a pequena Maria Vitória para se consultar (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Comunidade

Só quem é mãe de dois filhos pequenos e não tem condições de pagar um plano de saúde pode imaginar as dificuldades que passa a doceira Janaína Jorge, 40. Mãe de duas meninas, de 2 e 8 anos, relata a dificuldade de conseguir uma consulta com um médico pediatra.

"Para conseguir, é preciso acordar muito cedo. E mesmo assim, às vezes não dá certo. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade", comenta ela, que comemora a boa saúde das meninas.

Situação parecida também enfrenta a autônoma Nilzete Santana, 38. Natural do município de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, ela vive em Itapuã há dois anos e também destacou o atendimento às crianças como "melhor coisa" da ação.

Desempregada, diz que a filha, que tem quatro anos, teve uma gripe recente. "Graças a Deus, está tudo bem com ela. Eu até durmo mais tranquila". Nilzete comenta ainda que "se todo dia uma ação como o Chegue Junto Comunidade" fosse realizada no bairro, quem mora em Itapuã "viveria mais feliz ainda".