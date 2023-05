Acão educativa mobiliza estudantes baianos para o descarte correto de eletroeletrônicos

A empresa baiana BdP Waste, homologada pela Abree (Associação Brasileira de Resíduos Eletroeletrônicos) e pelo Ministério do Meio Ambiente para sediar a Central de Logística Reversa em Salvador, inicia neste mês de junho uma série de ações junto à população para garantir o descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos gerados na capital baiana.

A ideia é atingir, principalmente, as camadas mais jovens da população. Por essa razão, aproveitando a Semana Mundial do Meio Ambiente, a empresa vai realizar palestras educativas e workshops em escolas da rede particular de ensino de Salvador, demonstrando na prática o que pode ser feito para colaborar com a coleta dos componentes eletroeletrônicos, reduzindo o seu impacto no meio ambiente.

Resíduos eletroeletrônicos são todos os materiais produzidos pelo descarte de equipamentos como computadores, televisores, telefones celulares, aparelhos de áudio, baterias etc. “Na composição desses equipamentos existem substâncias tóxicas, como mercúrio, chumbo, cádmio, bilírio e arsênio, que podem trazer altos riscos à saúde humana, quando não descartados corretamente”, alerta o engenheiro Marcos Carvalho, um dos diretores da BdP Waste.

Segundo ele, a Lei 12.305/ 2010, que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece a obrigatoriedade da gestão e disposição correta de resíduos corporativos e operacionais por parte de empresas geradoras. Essa legislação foi complementada em 2020 com o Decreto Lei 0.240, que cria metas objetivas de logística reversa de eletroeletrônicos.

Com um galpão situado em área de cinco mil metros quadrados no bairro de Valéria, em Salvador, a BdP Waste colabora com as metas de logística reversa realizando todos os serviços de coleta, transporte e armazenamento dos resíduos eletroeletrônicos recolhidos, desde a triagem e desmontagem dos equipamentos até a descaracterização (eliminação dos dados confidenciais) e destinação final adequada de cada componente.

Ação nas escolas

A ação nas escolas será focada inicialmente na rede de ensino privada de Salvador. Por meio de um workshop, a empresa desenvolverá conteúdos educativos sobre os componentes dos equipamentos eletroeletrônicos, visando engajar os jovens na tarefa de conscientizar sua própria família para o descarte correto. Em cada escola visitada, a BdP Waste deixará uma bag para a coleta dos resíduos durante um tempo pré-acordado com a direção da escola.

A ideia é que os estudantes tragam de casa computadores não mais utilizados, celulares sem uso e outros equipamentos que, muitas vezes, as pessoas não sabem como descartar corretamente, ficando à mercê de uma manipulação nem sempre adequada e que pode trazer riscos reais para a saúde humana e o meio ambiente.

As palestras e/ou workshops têm duração de cerca de 40 minutos e poderão envolver determinadas turmas de estudantes ou, a depender, toda a escola. “O nosso objetivo é ampliar cada vez mais o nível de informação das pessoas sobre o descarte correto porque isso é benéfico para a sociedade como um todo. Isso sem falar que alguns equipamentos poderão ser consertados pela BdP Waste e retornar ao uso depois de doados para segmentos específicos da própria população”, explica Marcos Carvalho.