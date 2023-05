Ação gratuita de escuta e acolhimento emocional acontece na Estação Rodoviária de Metrô

Nesta terça-feira (23), acontece mais uma edição do projeto Cantinho do Desabafo, promovido pelo Instituto CCR, na Estação Rodoviária de Metrô. A ação visa ao incentivo da escuta e acolhimento, e acontece a partir das 17h, de forma gratuita.



O Instituto CCR é uma entidade privada sem fins lucrativos, que gerencia o investimento social do Grupo CCR. Os projetos do Instituto são implementados por meio de recursos próprios ou verbas incentivadas. Seu foco são iniciativas em cultura, educação, esporte e saúde, com R$ 49 milhões aplicados ao longo do ano passado.

O atendimento no Cantinho do Desabafo será realizado por voluntários do Instituto Help, projeto que busca ajudar pessoas com em situação de vulnerabilidade emocional, como ansiedade, estresse e depressão, e é voltado para essas pessoas. No local, também serão distribuídas até 5 mil cartas com mensagens de apoio e incentivo.



O “Cantinho do Desabafo” integra o programa Caminhos para a Saúde, do ICCR. Só em 2022, mais de 2,2 mil pessoas foram atendidas pelo projeto. “Reforçamos com essa ação, o compromisso de cuidado e acolhimento com os nossos clientes, buscando ampliar e tornar cada vez mais acessíveis as iniciativas voltadas para os cuidados com a saúde”, explica Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.