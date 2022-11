Ação lembra vítimas que morreram no trânsito em Salvador

Dois mega painéis foram instalados nesta terça-feira (22) nas avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Luís Viana Filho (Paralela) para lembrar as vítimas mortas no trânsito em Salvador. A ação, em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito, também colocou 117 rosas e bandeiras brancas nos entornos das estruturas. O número refere-se às vidas perdidas no trânsito de Salvador em 2021.

A campanha é da Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global.

Esta é a terceira vez que a ação é realizada na capital baiana, este ano trazendo o tema “Nós não queremos mais vítimas para serem lembradas, nós queremos viver nossas vidas juntos”. De acordo com o superintendente da Transalvador, Marcus Passos, a cidade tem reduzido significativamente o índice de acidentes nos últimos anos.

Foto: Otávio Santos/Secom

O município se destaca também na melhoria da mortalidade dos mais vulneráveis no trânsito. No ano passado, a cidade registrou 15% menos mortes de pedestres. Já os motociclistas, categoria que mais se envolve em acidentes, tiveram redução de 9% no número de mortes.

Compromisso

Salvador também se tornou a primeira cidade do Brasil a assinar uma carta de compromisso com a ONU, com o objetivo de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito, até 2030, e já se destacou como uma das cidades do mundo que conseguiram superar essa meta. A cidade continua investindo em ações de fiscalização, educação para o trânsito e realizando intervenções que promovem a segurança viária, a exemplo do projeto Zona 30.

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, chama a atenção sobre a importância de dirigir com atenção e segurança e destaca também as ações da Prefeitura para a redução do percentual de mortes no trânsito da cidade. “Essa é uma ação muito forte. Esperamos que cada pessoa que passe por aqui veja essa placa e reflita sobre esse número de vidas que foram perdidas e entenda que o cuidado e a responsabilidade de dirigir com segurança e responsabilidade são de cada um de nós. Nos últimos anos, Salvador se destacou mundialmente na redução de mortes no trânsito. Ultrapassamos a meta da ONU sete anos antes, chegamos a reduzir 55% das mortes aqui em Salvador, mas isso ainda é pouco. Só poderemos comemorar no dia em que Salvador não registrar nenhuma morte no trânsito”, disse.

Nos anos de 2020 e 2021, uma obra artística e um painel interativo foram instalados na Barra em alusão à data. Além de Salvador, o evento acontece também em Recife (PE), Campinas (SP), Quito e Guayaquil (Equador), Guadalajara e Cidade do México (México), Bogotá e Cali (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), além de cidades na África e Ásia que também fazem parte da Iniciativa Bloomberg.