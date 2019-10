Ação na Praça do Campo Grande vai dor 40 mil livros à população

Em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, 40 mil livros serão distribuídos gratuitamente à população nesta sexta (25) no Campo Grande, a partir das 9h30. A iniciativa é promovida pelo Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca (PMLLB) de Salvador.

Na ação, são entregues publicações nacionais e internacionais dos mais diversos segmentos, como literatura infantil, literatura juvenil, ciências jurídicas e exatas. Os estandes estão divididos de acordo com cada segmento.

Também participam instituições como a Fundação Gregório de Mattos (FGM), a Sociedade Unificadora dos Professores (SUP) e a União Baiana dos Escritores (Ubesc).

Serviço

O quê: Distribuição gratuita de livros

Onde: Praça do Campo Grande

Quando: Sexta, dia 25 de novembro, a partir das 9h30