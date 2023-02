Ação no Centro de Salvador promove almoço para 400 pessoas

Durante a tarde desta segunda-feira (27), foi servida uma feijoada para até 400 pessoas que passassem pela escadaria que fica entre o Cine Metha — Glauber Rocha e a Ocupação Carlos Marighella, no Centro de Salvador. A ação, chamada 'Banquetaço 2023', teve como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da comida e contou ainda com rodas de conversa e palco aberto na rua, para intervenções artísticas.

Realizado simultaneamente em 19 estados e 40 cidades do país, o Banquetaço 2023 teve como tema ‘O Consea voltou!’, em comemoração à posse dos novos membros no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), nesta terça-feira (28), em Brasília. O Consea tinha sido extinto em 2019, pelo governo federal.

“Como ele é um mecanismo importante para que a população possa dizer suas necessidades em alimentação e nutrição e foi extinto em 2019, a retomada dele é um motivo de comemoração”, explicou a professora Virgínia Machado, uma das organizadoras da ação na Bahia, promovida também em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Uma das pessoas beneficiadas com a refeição oferecida pelo Banquetaço foi a soteropolitana Ana Paula Pimenta, de 37 anos, que mora na Ocupação Carlos Marighella, com seu esposo e seu cunhado. “A gente está sem trabalhar e sem condições financeiras, então, é muito importante essa alimentação”, disse ela.

Autor do livro ‘Preto Ozado’, o comunicador e poeta Lucas de Matos teve a oportunidade de expor seu trabalho durante o evento. “Eu acho que a arte precisa dialogar com todas as vertentes sociais. Se a gente se encastela e não pensa sobre os problemas que afligem a sociedade, não cumpre com nosso papel de artista”, refletiu.