Ação policial conjunta apreende líder de organização criminosa em Santo Antônio de Jesus

Equipes da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), do 14ª Batalhão de Polícia Militar e da Rondesp Leste realizaram a operação "Gênesis" na madrugada desta quarta-feira (27), no município de Santo Antônio de Jesus.

Um líder de organização criminosa foi preso pelas equipes, assim como três traficantes, todos em flagrante. Um outro criminoso entrou em confronto com as unidades, foi atingido, encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Ele possuía mandado de prisão por homicídio.

"O traficante que confrontou com as equipes liderava uma organização criminosa. Ele vinha sendo procurado pela polícia por ser um traficante de alta periculosidade. Essa é a primeira grande operação de 2021 e seguiremos em conjunto com a Polícia Militar realizando ações de combate ao tráfico de drogas", afirmou o titular da 4ª Coorpin, delegado Edilson Magalhães.

Com os quatro criminosos foram encontrados 10 quilos de maconha, porções de cocaína, um revólver calibre 38 e munições.

Divulgação/SSP