Ação promocional: CORREIO e taça de Natal por R$ 3,00 nessa sexta-feira (17)

Quem comprar a edição do CORREIO dessa sexta-feira (17) vai levar, de quebra, uma taça de Natal junto com um exemplar do jornal. A promoção que garante os dois itens estará disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados, por R$ 3,00. O jornal, sem a taça, vai custar R$ 1,75.

Ao todo, serão 13,5 mil exemplares com taças, nas cores transparente e dourada. Além de bonita, a taça de Natal também é prática e sustentável, pois permite a sua reutilização e evita o uso de itens descartáveis.

Quem é assinante precisa ligar para a central de atendimento, na sexta-feira, através do número (71) 3480-9140 ou no e-mail assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque, e as entregas para o assinante serão feitas apenas na capital.

As taças trazem uma ilustração da artista e jornalista do CORREIO, Gabriela Cruz. Ela criou a arte especialmente para a ação.

Antes de aprender a escrever, Gabriela Cruz já preenchia cadernos com seus desenhos. Mas o desejo de se tornar ilustradora ficou guardado, enquanto ela se dedicava à outra paixão: o jornalismo, que elegeu como primeiro ofício. Depois de anos, ela retomou o sonho de criança e foi estudar sobre tintas, telas e pincéis. Passou pela Escola de Belas Artes da Ufba e, paralelo à escrita, começou a dar formas à sua imaginação.