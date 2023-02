Ação promove atendimento gratuito com médicos otorrinos em Salvador

No dia 27 de fevereiro, médicos otorrinolaringologistas vão realizar atendimento gratuito à população de Salvador por meio da ação “Sinusite e Alterações de Olfato: sinais de alerta”. O evento terá início às 8h e ocorrerá no Shopping Tricenter, situado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1034, Itaigara. A equipe estará localizada na entrada principal do prédio Tropical Center.

Pode participar quem, nos últimos 12 meses, apresentou sintomas constantes de nariz entupido, secreção nasal, dificuldade em sentir cheiro, dor ou sensação de pressão no rosto.

Promovido pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) e Academia Brasileira de Rinologia (ABR), o evento marca o Dia da Conscientização da Anosmia, termo médico usado para definir a perda da função olfativa.

Durante a ação, que conta com o apoio da farmacêutica Sanofi, da Noar e do Shopping Tricenter, haverá avaliação clínica inicial para identificar pessoas com problemas de sinusite e distúrbios que afetam o olfato, questões que impactam a qualidade de vida.

“Sabemos que a rinossinusite crônica, popularmente chamada de sinusite, está entre as causas da anosmia e o distúrbio do olfato pode ser um dos sintomas dela, especialmente a com pólipos nasais. Queremos auxiliar a população levando esclarecimentos sobre as consequências, ajudando a reconhecer o problema e conscientizando sobre a necessidade de tratamento adequado”, esclarece a Dra. Carolina Cincurá, que coordena a ação em Salvador.

A rinossinusite crônica é caracterizada pela inflamação da mucosa do nariz e dos seios da face e apresenta sintomas como congestão e secreção nasal, perda do olfato, dor na face, tosse, entre outros. A rinossinusite crônica com pólipos nasais é considerada um subtipo dessa doença.

Funcionamento da ação

A partir das 8h, haverá distribuição de senhas no local e os participantes passarão por uma triagem, na qual responderão a um questionário, com a finalidade de auxiliar na coleta de informações para a etapa de avaliação médica.

Também estarão disponíveis testes para analisar a qualidade do olfato. O atendimento será limitado a 200 pessoas e terminará às 17h.

Pacientes avaliados na ação e que forem identificados com sinais relacionados à rinossinusite crônica com pólipo nasal terão apoio da Sanofi para encaminhamento a consultas gratuitas com especialista em otorrinolaringologia. A assistência será limitada a 20 consultas.

A farmacêutica também realizará no local o #DesafioDaJujuba, como parte de uma campanha digital realizada pela empresa, com apoio da ABORL-CCF, que visa sensibilizar a população de uma forma lúdica sobre como é conviver com a anosmia e a rinossinusite, oferecendo balas de goma para que os participantes tentem descobrir, de nariz tampado, qual o sabor consumido.

Olfato saudável

A ação “Sinusite e Alterações de Olfato: sinais de alerta” também abre a Campanha do Olfato Saudável, promovida pela ABORL-CCF e a ABR até o dia 3 de março. Durante a semana, especialistas da entidade divulgarão informações para orientar os brasileiros sobre a importância que o funcionamento adequado do olfato possui para o organismo e para a qualidade de vida.

“A perda do olfato pode levar a muitos problemas. O olfato ajuda as pessoas a detectar perigos no ambiente, como fumaça, cheiros de gás e vapores químicos. O cheiro também é útil para comer, ajudando a evitar ingestão de alimentos estragados e a manter uma boa saúde”, esclarece o presidente da ABR, Dr. Marcus Lessa.

Nas redes sociais da ABORL-CCF e no Instagram Otorrino e Você, profissionais abordarão sobre os problemas, diagnóstico e possíveis tratamentos do olfato por meio de lives voltadas à população e à classe médica.