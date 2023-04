Ação social da Bamor contempla crianças em São Caetano

Na tarde desse sábado,15, as crianças residentes no bairro de São Caetano tiveram uma tarde diferente, com direito a muito chocolate, lanches, brincadeiras e jogos. A atividade, realizada na Quadra de São Caetano (na Rua Barbarino Gonçalves Magalhães) integrou a programação de Páscoa da Ação Social da Bamor, que atua com projetos sociais em diversos bairros de Salvador.

A próxima atividade será realizada no dia 26 e consistirá na distribuição de sopão com café, no entorno do Aquidabã. Em seguida, o grupo organizará um evento em comemoração ao Dia das Mães.

De acordo com uma das coordenadoras do grupo, a voluntário e torcedora Danuzia Rocha, a escolha recaiu sobre São Caetano por dois motivos: o fato da localidade abrigar um dos distritos da torcida (o 5° distrito) e por um rodízio realizado em todos os bairros soteropolitanos. “Distribuímos 150 ovos de chocolates, cachorro quente, pipoca doce, algodão doce, pizza e caixas de bombom e não preciso de dizer que o maior pagamento é o sorriso das crianças que, não se fizeram de rogadas, e aproveitaram a tarde”, pontuou.

As crianças que participaram da ação puderam desfrutar da programação de brincadeiras, além dos lanches e chocolates distribuídos pela Bamor (Foto: Divulgação/@igoroliveirafotografo)

Danuzia Rocha fez questão de ressaltar que todo o valor investido na ação foi totalmente disponibilizado pela Torcida Bamor e que o grupo não contou com ajuda de jogador ou qualquer membro do Bahia. “Investimos quase R$ 4 mil na compra dos ovos, lanches e brinquedos e preciso dizer que a alegrias nos rostinhos é nossa maior gratificação”, finalizou.