Ação social presta assistência gratuita à portadores de HIV nesta sexta (10)

Até as 16h30 desta sexta (10), pessoas portadoras de HIV poderão participar de uma ação social de apoio e orientação sobre o vírus, que acontece na loja do Mercantil Atacado, em San Martin. A iniciativa é provida pela Instituição Beneficente Conceição Macedo, que está oferecendo testes de HIV, atendimento psicológico e distribuição de preservativos e de cartilhas com orientações sexuais.

Para isto, foi montada uma base no Mercantil Atacado, chamada de Tenda da Adversidade, pois, a importância de tratar do tema é descrita em dados. De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids 2022, divulgado pelo Ministério da Saúde no fim do ano passado, houve queda no número de casos de infecções por HIV no Brasil entre 2019 e 2021, mas aumentou a infecção entre os jovens de 15 a 24 anos.

O documento também mostra que, entre 2007 e junho de 2022, foram 102.869 casos (23,7%) neste público, sendo 25,2% em pessoas do sexo masculino e 19,9% nas do sexo feminino.

Por isso, o IBCM atende pessoas com HIV/AIDS o ano todo, desde 1989, em sua sede, que fica em Nazaré. Ela foi criada pela auxiliar de enfermagem Maria Conceição Macedo dos Santos, e oferece acolhimento, assistência psicológica e material, além de desenvolver ações de prevenção e sensibilização social.