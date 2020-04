Ação solidária ajuda a dar visibilidade à gastronomia e integrar chefs e restaurantes

Vinte e oito restaurantes da capital baiana se uniram numa ação solidária para dar visibilidade à gastronomia baiana, um dos setores mais atingidos pela crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus. A ação, Comida na Bahia #correntedosabor foi criada pelo advogado e autor do blog Santa Comida, Felipe Almeida, e tem como objetivo movimentar a cena local a partir da troca de pratos ou de ingredientes entre os chefs de cozinha que se comprometem a divulgar em suas redes sociais o trabalho do colega.



“A ação foi inspirada em outras iniciativas que vi em cidades como Maceió (AL) e São Paulo e que vêm dando bons resultados para o segmento. Neste momento difícil que estamos passando, a solidariedade nunca foi tão necessária”, explica Felipe Almeida. A campanha, que pode ser ampliada com a entrada futura de outros parceiros, também contempla estabelecimentos comerciais que trabalham com enogastronomia, além de pessoas que atuam com a comercialização de alimentos.

(Divulgação)

Rogerio Souza, da Decanter (esquerda) na corrente solidária de Felipe Almeida



A iniciativa, segundo explica Felipe Almeida, consiste num sorteio, tipo um “amigo secreto”, onde um sorteia outro e, após isso, envia o “presente” para o colega. O sorteio já está sendo feito e a expectativa é de que até o começo da próxima semana, todos tenham recebido seu mimo e postado a comida do outro em suas redes sociais pessoais e corporativas.



Além do “amigo secreto”, Felipe Almeida criou ainda um grupo numa rede social com todos os participantes. Um dos primeiros chefs a integrar a ação, Fabrício Lemos, dos restaurantes Ori, Origem e Gem, diz que a iniciativa é muito importante porque pode ajudar uns aos outros, visto que muitos não se conhecem e que, avalia ele, “essa ajuda pode ir além da troca e divulgação das casas”.



“Acho sensacional porque não temos aqui na Bahia uma integração entre os chefs, e esse é o momento de nos comunicar, seja para trocar experiências, sugerir um fornecedor ao outro, orientar o colega sobre uma dificuldade que esteja vivendo, pela qual um de nós já passou, e dar solução para que o outro supere. É um momento de união”, diz Lemos.

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Katrin e Dante Bassi estão atendendo clientes do Manga pelo delivery

Integram a campanha os restaurantes Ori e Origem (Fabrício Lemos e Lisiane Arouca), PIZ.ZA (Ricardo Silva), Cazolla – (Carla Marzolla), Pasta em Casa (Celso Vieira e Valeska Chalabi), Amado (Edinho Engel e Flávio Bandeira), M`ar (Peu Mesquita), Bravo (Rafael Zacarias), DOQ (Caco Marinho), Cremonini (Massimo Cremonini), Buddha Bistrô (Renata Pinheiro), Nozu (Maria Carvalho), Pereira (Rodrigo Brito), Manga (Kate e Dante Bassi), La Pasta Gialla (Marcelo Reis e Sérgio Arno), Coffeetown (Mariana Nunes), Grand Cru (Lucas Normande), Decanter (Rogério Souza), Di Liana (Lara Allegro), Divino Pão (Andrea Albuquerque), Cave Queijos (Renata Magalhães), Larriquerri (Rosa Guerra), Bella Napoli (Gian Angelino), Shiro (Fidelis ), Poró Restaurante (Bia e Ricardo), Healthy (Karine Poggio), Alimentos da Vila (Luísa Leite), Sagaz (Flávio Medrado) e La Taperia (José Morchon).