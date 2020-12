Accor inaugura hotel supereconômico em Salvador

Ibis Budget Salvador começará a funcionar segunda no antigo Conect Smart (divulgação)

A partir da próxima segunda-feira, Salvador terá um novo hotel. Trata-se do Ibis Budget, que ocupará o antigo Conect Smart, no Caminho das Árvores. O hotel começará a funcionar no dia 28, mas a mudança completa será finalizada em junho de 2021, após todas as adequações necessárias do produto à marca.

O Ibis Budget Salvador terá 118 apartamentos, academia, business, coworking, Beer Wall (local com diferentes opções de cerveja) e salas de reunião. A operação ficará a cargo da Accor, em parceria com a Own Management.

“Para mim, é uma alegria imensa trazer, por meio da marca Ibis Budget, um novo segmento a Salvador - o supereconômico”, nos disse o vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios Accor América do Sul, Abel Castro. "Teremos uma novidade para o Estado no começo de 2021, que divulgaremos em breve. A chegada a Salvador também será importante para sinergia dos hotéis que gerenciamos no Brasil, Argentina, Uruguai e Estados Unidos, seja para desenvolver os projetos ou mesmo os destinos”, finalizou Roberto Rotter, diretor da Own Management.

Vila Baluarte (Robson Nascimento/divulgação)

Experiência gastronômica

Será inaugurada, no dia 7 de janeiro, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, a Vila Baluarte. O espaço, que funcionará em um anexo da Casa Baluarte, promete uma super experiência gastronômica. No local, serão servidos pratos dos restaurantes Di Janela, Bella Bistrô, Tortarelli, La Máxima, Mesa Nômade, Japa Fácil, Empanadelas, Acarajé da Cira, Crema Gelato e Larriquerrí.

Segundo a diretora executiva da Casa Baluarte, Calliane Andrade, a expectativa é oferecer um ambiente descolado e leve, durante o verão. A Vila Baluarte funcionará de quinta à sexta a partir das 16h e aos sábados e domingos a partir das 11h.

Tour guiado

O Cuco Bistrô irá funcionar normalmente durante as celebrações de final de ano. Além disso, o famoso restaurante, localizado no Pelourinho, está oferecendo a oportunidade dos visitantes e moradores de Salvador conhecerem os encantos e belezas do Centro Histórico, na companhia de um guia profissional.

As visitas guiadas, para no máximo 10 pessoas, acontecem todos os sábados e domingos das 10h às 12h, saindo do Cuco Bistrô, que fica no Largo do Cruzeiro de São Francisco. O mais bacana? O tour é gratuito e pode ser agendado pelos clientes através dos telefones (71) 71 9.9982-9884 ou 71 3321 8722.

Vitor Evangelista (redes sociais)

Temporada baiana

Quem dá ares pela Bahia e encanta quem cruza seu caminho é Vitor Evangelista, que veio celebrar o fim de ano ao lado dos pais, Ana Lúcia e Paulo Evangelista, no apartamento da família, no Corredor da Vitória. Terça-feira, ele recebeu as amigas Daniela Cintra Santos e Larissa Mathias para reunião informal. Antenado com o que se passa no Brasil, Vitor comanda o Expresso Notícia, um canal de informação que envia, gratuitamente, por email, as principais noticias nacionais e internacionais.

Regina Weckerle (Alô Alô Bahia)

Novas marcas

O fim de ano está repleto de novidades na Casa Paradoxus. Uma delas é que sua criadora, a empresária Regina Weckerle, juntamente com Sandra Kowalzuck, do Escritório de Moda SSA, passaram a representar a marca Athera Couro na capital baiana. A nova coleção já chegou no espaço e pode ser conferida pelos clientes. A outra fashion news é que a Maison Casablanca passou a funcionar na Casa Paradoxus. A convite de Regina, a estilista Rose Mariel agora integra o time do endereço de moda, localizado na Rua Rodrigo Argolo, no Rio Vermelho.

Boa música

Uma boa música pode mexer com nossos sentimentos – nos deixar mais felizes, nostálgicos, calmos, animados... Mas seu poder vai além: pode, até, aquecer os corações de quem passou a véspera do Natal sozinho, em isolamento, por causa da pandemia do novo coronavírus. Foi o que aconteceu, quinta-feira (24), em um edifício residencial no Horto Florestal, em Salvador. Um morador do prédio presentou os vizinhos com uma apresentação do saxofonista Levine Lima, que tocou clássicos do período nataliano, além de músicas que foram eternizadas por grandes artistas como Cazuza, Djavan e João Bosco. Os moradores acompanharam o show das suas varandas e interagiram através de um grupo de WhatsApp.

Natal solidário

Nesse Natal, a Aviva doou cestas básicas para instituições apoiadas pelas comunidades onde seus destinos estão inseridos, em Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente (GO). As doações são fruto de ação especial da Black Friday, em novembro, e se deu por meio do Hub do Bem, plataforma que unifica as ações do bem praticadas pela companhia. Foram entregues 318 cestas básicas à ACEJUVI (Associação Centro Juvenil pela Vida), em Caldas Novas, e 338 à comunidade de Olaria, na região de Costa do Sauípe.

Larissa Bicalho (Alô Alô Bahia)





#VemVacina

A empresária Larissa Bicalho celebrou aniversário, quarta-feira, em Salvador. Não fez festa, por motivos óbvios, mas comemorou em família, no apartamento do Campo Grande. Larissa espera, no ano que vem, ter muitas razões para festejar.