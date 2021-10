Aceita? Italo Ferreira convida Juliette para ficar em sua casa

O flerte entre Italo Ferreira e Juliette ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (19). A vencedora do Big Brother Brasil 2021 usou o Twitter para comemorar que está de volta ao Nordeste, onde passará alguns dias de férias. Pouco depois, recebeu um convite especial do surfista.

Após ver a mensagem da paraibana, o campeão olímpico não perdeu tempo e afirmou que sua casa "está aberta" para ela. A cantora está na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, a pouco mais de 60km de distância de Baía Formosa, cidade natal e refúgio de Italo.

"Estou no Nordeste, cambada! Nem acredito", escreveu Juliette. "Quiser conhecer Baía Formosa, e ficar na house, tá aberta! Minha mãe faz um cuscuz top também", respondeu o surfista.

Quiser conhecer BF e ficar na house, tá aberta!!! Minha mãe faz um cuscuz top tb ???????? — Italo Ferreira (@italoferreira) October 19, 2021

Apesar do convite, Italo não está em Baía Formosa no momento. Nesta terça-feira (19), ele postou fotos na França, onde acompanhou, ao lado de Neymar, a vitória do Paris Saint-Germain sobre o RB Leipzig por 3x2, pela Liga dos Campeões.

Essa não é a primeira vez que os dois trocam mensagens das redes sociais. Durante as Olimpíadas de Tóquio, Juliette elogiou a beleza de alguns atletas. Italo foi rápido e logo disse que estava solteiro.

Em entrevista ao Mais Você, o campeão olímpico confessou que chegou a bater um papo com a paraibana.

"Pior que a internet realmente vai tentar inventar as coisas e vai linkando, mas isso foi engraçado, falo pros moleques que resenha boa é essa. A gente chegou a se falar e troca ideia rápida, eu sou muito tímido, não falo muito mas foi divertido", disse, na época.