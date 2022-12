Acelen contrata estudo para preservação da última área florestal de Madre de Deus

O município de Madre de Deus não tem mais a mesma quantidade de área verde existente há alguns anos. Por isso, a última parte que resta dela será preservada e destinada para uso pela comunidade. Proprietária do terreno de 290.000 m², onde está localizada a antiga Fábrica de Asfalto (FASF), a empresa Acelen deu início aos estudos para encontrar o melhor modelo de ação para isto.

Para desenvolver o projeto, a Acelem, que administra a Refinaria de Mataripe, selecionou e contratou a empresa Temis/Nemus, globalmente reconhecida por trabalhos voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade, com foco em biodiversidade e eficiência hídrica.

De acordo com Alexandre Ferreira, diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Acelen, a iniciativa é fruto da agenda ESG - governança ambiental, social e corporativa - priorizada pela empresa. “Possibilitar que a última reserva verde existente em Madre de Deus seja transformada em uma área de uso socioambiental pela comunidade está totalmente em linha com a nossa agenda ESG, tema com o qual estamos fortemente comprometidos”, afirmou.

Os representantes da Acelen e técnicos da empresa contratada já se reuniram com o prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, e com o secretário de Meio Ambiente do município, André Ferraro, para discutir o projeto.

Para o prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, o estudo é uma prova de que nas questões ambientais o melhor caminho é o diálogo. “Só vamos tornar as políticas ambientais efetivas se houver diálogo entre as partes e, com apenas um ano de existência, a Acelen mostra que é uma empresa com preocupações ambientais, proativa no sentido de colaborar com o novo momento que a região vive, de que a produção pode ser aliada do meio ambiente”, disse.

O secretário de Meio Ambiente do município, André Ferraro, destacou o compromisso da Acelen com a política de ESG. “É um projeto que engloba tanto a parte ambiental, de governança e social. Tem a alma e a cara de políticas de ESG modernas e inovadoras, e isso é importante em uma empresa que tem apenas um ano de atividade, servindo de modelo e referência para outras que atuam na região e na Bahia”.

A realização de alguns estudos, a fim de mapear e viabilizar iniciativas de desenvolvimento do município, localizado no entorno da Refinaria de Mataripe, já estava prevista desde agosto do ano passado, quando foi incluído no memorando de entendimentos celebrado passado entre a empresa e a Prefeitura de Madre de Deus.