Acelen lança programa para jovem aprendiz exclusivo para mulheres

A Acelen lançou um programa de jovem aprendiz exclusivo para mulheres, com 40 vagas para residentes das cidades de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Catu e das Ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos, em Salvador. As inscrições começam nesta quarta-feira (1º).

Para participar do processo seletivo, é preciso ter entre 18 e 21 anos, ensino médio completo, morar em um desses municípios e se inscrever até o dia 15 de março, mandando e-mail para recrutamento@acelen.com, com “Jovem Aprendiz” no assunto e currículo em anexo.

Como parte do programa, será oferecido um curso gratuito, em parceria com o Senai, em técnico de petroquímica, exclusivamente para elas e com duração de dois anos, preparando-as para o mercado de trabalho.



De acordo com o vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen, João Raful, ter maior participação das mulheres no ambiente industrial é algo que será característico do mercado no futuro. Na refinaria, elas já representam 18% dos colaboradores, algo, segundo ele, ainda muito incomum no setor. “Pretendemos aumentar esse número cada vez mais. A Acelen quer ser protagonista na indústria 4.0 e ser uma empresa inclusiva é parte essencial nesse desenvolvimento. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na nossa refinaria. Elas fazem a diferença em qualquer lugar, com segurança, qualidade e comprometimento”, destaca o executivo.



Promovido em parceria com o Senai, o curso para técnico de petroquímica é composto por quase 3 mil horas de aula, entre conteúdo teórico e atividades práticas, com previsão de conclusão em fevereiro de 2025. A jornada diária será de quatro a oito horas, dependendo da fase do curso, que será realizado na sede do Senai de Candeias e na refinaria.



SERVIÇO

Programa Jovem Aprendiz - Acelen

Oportunidade: 40 vagas exclusivas para mulheres em curso gratuito de técnico de petroquímica.

Perfil: mulheres, de 18 a 21 anos, com ensino médio completo, residente de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Catu, Ilhas de Maré, Frades ou Bom Jesus dos Passos.

Inscrição: enviar e-mail até 15/03 para recrutamento@acelen.com, com “Jovem Aprendiz” no assunto e currículo anexo.