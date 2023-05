Acelen realiza aula inaugural do programa Jovem Aprendiz exclusivo para mulheres

A Acelen, empresa de energia gestora da Refinaria de Mataripe, realizou, nesta quarta-feira (17), a aula inaugural do programa Jovem Aprendiz, voltado exclusivamente para mulheres. A empresa deu boas-vindas às 40 alunas selecionadas no Senai de Candeias. Com a iniciativa, a companhia tem como objetivo gerar oportunidade para ampliar o espaço ocupado por trabalhadoras no setor de refino.

Presente na aula inaugural, o vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen, João Raful comemorou o início do programa de formação para as jovens mulheres. "Essa é mais uma etapa dentro do nosso plano de ter uma política de diversidade e inclusão dentro da companhia, com adendo de sempre estar, na nossa capacidade e nos nossos limites, atuando na comunidade no entorno. Nós criamos e aumentamos a participação feminina na nossa companhia. Hoje, há cerca de 20% do gênero feminino", destacou.

As inscrições para o curso foram abertas em março, exclusivas para mulheres das comunidades de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Catu e Ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos, vizinhas à Refinaria de Mataripe, gerida pela Acelen. "É algo que é uma preocupação e um objetivo de podermos aproveitar esses jovens, no início de carreira, das comunidades que são vizinhas à nossa refinaria. Então, posso dizer que esse é um programa que acaba levando dois grandes conceitos nossos de atuação nessa área", frisou João Raful.

O programa contempla um curso gratuito, em parceria com o Senai, em técnico de petroquímica. Tem duração de dois anos, quase 3 mil horas de aula, entre conteúdo teórico e atividades práticas. A jornada diária será de quatro a oito horas, dependendo da fase do curso, com ajuda de custo dada pela Acelen para o transporte das estudantes. A conclusão está prevista para fevereiro de 2025.

Formada recentemente no Ensino Médio, Lavínia Karen Rocha, 19, vê no período como Jovem Aprendiz em petroquímica a oportunidade para construir um futuro de sucesso na Acelen. "Eu vejo na Acelen um perfil de prosperidade. Eu quero me tornar uma profissional que nem os que estão lá. Meu maior sonho é conseguir ter a minha independência financeira e ser a famosa parente rica, viajar, dar a minha família uma condição melhor e poder retribuir às duas mulheres fortes que me criaram", afirma.

Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades na Ufba, a universitária Amanda Francine dos Santos, 19, é natural de Candeias e conta que o curso na Acelen será a realização de um desejo de infância. "Meu pai é da área de petróleo e gás. Por ter essa vivência desde a infância, sempre tive o desejo de estar nessa área e vi uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, pensando em seguir na área jurídica dentro da indústria petroquímica", finaliza.