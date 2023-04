Acelera Iaô abre inscrições do segundo ciclo para afroempreendedores

Com o sucesso de todas as vagas preenchidas na primeira fase do Acelera Iaô, a Fábrica Cultural está com as inscrições abertas para o segundo ciclo do Iaô Labs, até o dia 24 de maio, através do site www.fabricacultural.org.br. Com a mesma proposta da primeira turma, já em formação com aulas online, o programa visa fomentar o trabalho de empreendimentos negros por meio do apoio, da qualificação e da aceleração dos negócios criativos. O Acelera Iaô conta com o patrocínio do Grupo Carrefour.

As formações disponibilizarão 150 vagas, divididas em 30 participantes para cada Iaô Labs de moda, artesanato, música, produtos de alimentação e serviços criativos de gastronomia. As inscrições são abertas apenas para empreendedores negros, a partir dos 18 anos, que já atuam nestas áreas em Salvador e cidades da região metropolitana.

Serão 300 afroempreendedores atendidos em dois ciclos Iaô LAbs; 50 empreendimentos acelerados; 1000 negócios atendidos no Iaô Espaço de Criação; envolvendo cerca de R$10 mil em negócios realizados por edição do Mercado Iaô. O total serão 1500 acelerados.

Desenvolvido e realizado pela Fábrica Cultural, organização social fundada pela cantora e ativista Margareth Menezes e presidida por Joel Miguez, o programa conta com o patrocínio do Grupo Carrefour Brasil. Instituição que vem atuando no combate à desigualdade racial no país, com foco em quatro frentes de trabalho: o empreendedorismo, a educação, a empregabilidade e o combate à discriminação.

Dentro da proposta de promover e impulsionar a educação empreendedora afro centrada, os participantes do primeiro ciclo estão sendo estimulados a ter autonomia e gerar de renda em seus negócios, através do conhecimento técnico/estético/criativo e o uso das ferramentas digitais. As mulheres se destacam com 105 participantes em comparação a presença de 46 homens, sendo que 85% residem nos bairros periféricos de Salvador.

Diferencial

Para estimular ainda mais empreendedores pretos contemplados através das qualificações, o Programa Acelera Iaô tem como grande diferencial o atendimento gratuito das marcas selecionadas para os Labs com nas áreas de design, web designer e fotografia, dispondo de uma equipe técnica qualificada para realização destes atendimentos. O programa dispõe de uma infraestrutura, com coworking, laboratório de fotografia e salas de atendimento para potencializar de forma efetiva os produtos e as estratégias de comunicação das marcas envolvidas

Serviço

- Período: até 24/04

- Vagas: 150, divididas em 30 para cada segmento

- Como se inscrever: No site www.fabricacultural.org.br

- Quem pode se inscrever: Empreendedores negros, com idade maior que 18 anos, atuantes nas áreas de moda, gastronomia, artesanato, música e serviços criativos há, no mínimo, 6 meses, e residentes em Salvador e cidades próximas