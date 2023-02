Acelera Iaô: programas para afroempreendedores seguem com inscrições abertas

As empreendedoras e os empreendedores negros interessados em participar dos projetos de qualificação Acelera Iaô Com Elas e Acelera Iaô ainda podem concorrer as 285 vagas oferecidas pela Fábrica Cultural. Abertas até dia 06 de março, as inscrições podem ser feitas através do site.

Com 135 vagas, o programa Acelera Com Elas, patrocinado pelo Instituto Nu (Nubank), é aberto apenas para participação de empreendedoras negras. Já o Acelera Iaô, patrocinado pelo Grupo Carrefour, oferece 150 vagas para afro-empreendedores homens e mulheres. Em ambos os programas, só poderão se inscrever maiores de 18 anos, com disponibilidade para frequentar aulas presenciais na Fábrica Cultural, na Ribeira.

Os interessados devem apresentar um projeto, empreendimento ou negócio criativo em atividade por, no mínimo, seis meses, adequados aos segmentos oferecidos pelos programas. São negócios de Alimentação, Produção de Áudio, Influências Digitais, Gastronomia, Música, Moda e Artesanato.

Após as duas etapas de qualificação oferecidas durante o curso pelos programas Acelera Iaô Com Elas e Acelera Iaô, os empreendimentos desenvolverão seus respectivos planos de negócio e apresentarão para uma banca com três especialistas. No final deste ciclo, as 45 iniciativas com maior potencial de crescimento, participarão do processo de aceleração dos programas e 10 serão beneficiadas com investimento semente de R$ 10.000 (dez mil reais) cada.

“O Acelera Iaô Com Elas vem com o objetivo de ampliar a nossas qualificações atendendo as novas formas de empreendedorismo que o mercado necessita. Atender as áreas de Influencers Digital, podcast, youtubers, produção de áudio e a gastronomia com o direcionamento para o digital é de fundamental importância pois atualiza e qualifica os afroempreendedores para ampliar suas possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico”, explica Priscila Mércia, coordenadora do programa.

O Acelera Iaô Com Elas promove o desenvolvimento de empreendedoras negras baianas por meio do apoio, da qualificação e da aceleração de seus negócios. O programa busca promover a autonomia e a geração de renda para as mulheres negras e periféricas de Salvador e região metropolitana, articulando educação empreendedora afrocentrada, economia criativa e comunicação digital.

As afroempreendedoras do Acelera Iaô Com Elas serão qualificadas em Negócios de Alimentação (prestadoras de serviços de gastronomia, donas de bares, restaurantes, lanchonetes e de empreendimentos que comercializam produtos de alimentação com foco em comercialização no digital), Negócios de Produção de Áudio (produtoras de música e podcasts) e Negócios Influências Digitais (Youtubers e Influencers).

Os dois programas do Acelera Iaô contam com o “Iaô Labs”, laboratórios criativos com áreas específicas, que funcionam como ferramenta de abordagem, qualificação e articulação entre a educação empreendedora, conhecimento técnico/estético/criativo e ferramentas digitais. Os Labs abordam temas como desenvolvimento de marca, Storytelling e Gatilhos Mentais, técnicas de vendas e comercialização on e off, marketing digital para pequenos negócios, entre outros.

Os participantes terão acesso a serviços gratuitos de comunicação oferecidos pelo Espaço Iaô de Criação, localizado na Fábrica Cultural.