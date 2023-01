Acertaram a quina: 36 apostas de Salvador batem na trave e quase ganham Mega da Virada

Não foi dessa vez que Salvador ganhou um novo milionário graças à Mega da Virada. Mas foi por pouco. 36 apostas da capital baiana ganharam a quina e, assim, ficaram a apenas um número do cobiçado prêmio de R$ 541 milhões, o maior já distribuído por um sorteio no Brasil.

Apesar de parecer algo frustrante, ficar a um passo do paraíso, os quase milionários não têm do que reclamar.

Primeiro que eles não ficariam com tudo dos R$ 541 milhões: cinco apostas, de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além de uma aposta feita pela internet, dividiram a bolada e ficaram com R$ 108 milhões cada.

E os soteropolitanos também não saíram com mãos abanando. Cada vencedor da quina levou para casa ao menos R$ 45 mil. Nada mal para começar 2023 com o pé direito.

Lembrando que as dezenas sorteadas foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

Interior

Se levar em conta todo o estado, o número de baianos vencedores da quina sobe para 108. Há felizardos nas seguintes cidades:

Amélia Rodrigues; Angical (2); Barra do Choça; Barreiras (2); Bom Jesus da Lapa; Bonito; Brotas de Macaúbas; Caetité; Camaçari, Candeias; Catu (2); Coração de Maria; Coronel João Sá; Entre Rios; Euclides da Cunha; Eunápolis; Feira de Santana (9); Guanambi (3); Ibucuí; Iguaí; Itaberaba; Itabuna; Itanagra; Itapicuru (2); Itaquara; Ituberá; Jequié; Juazeiro; Laje; Lauro de Freitas; (2); Livramento de Nossa Senhora; Luís Eduardo Magalhães; Macaúbas; Madre de Deus; Mucuri; Nova Viçosa; Ribeira do Pombal; Santa Cruz de Cabralia (2); Santanópolis; Santo Estevão; São Félix; Serrinha; Simões Filho (2); Teixeira de Freitas; Uauá; Valente; Vitória da Conquista (8).