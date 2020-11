Acervo do Museu de Arte da Bahia está no Google Arts & Culture

O Museu de Arte da Bahia é o primeiro museu baiano a ter parte de seu rico acervo no Google Arts & Culture (aqui ) , plataforma do Google que ajuda a divulgar o trabalho dos mais importantes espaços e manifestações culturais do mundo.

Segundo a museóloga Ana Liberato, que dirige o espaço, a partir de agora, pessoas em diferentes locais poderá acessar o acervo virtual e conhecer algumas das 15 mil obras que fazem parte do conjunto do museu, vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC - e Secretaria da Cultura da Bahia.

Serão apresentadas inicialmente três exposições: Coleção Lopes Rodrigues, com destaque para as obras destes renomados pintores do século XIX, o pai, João Francisco Lopes Rodrigues e seu filho, Manoel Lopes Rodrigues. Fazem parte da mostra, obras de grande importância, como A República, Dois Véus e Orquestra Ambulante, além de naturezas mortas e paisagens; a coleção O Negro e as Artes Plásticas no MAB, uma reverência ao Novembro Negro, que apresenta ao público, com obras de Carybé e Emanoel Araújo, entre outros.



E ainda a mostra Vistas e Igrejas de Salvador, que ontempla as obras de artistas como Presciliano Silva, Alberto Valença, João Alves, Mendonça Filho, retratando paisagens, igrejas e marinhas, e representam marcas do passado, guardadas hoje neste museu e que evocam a lembrança de alguns aspectos da antiga Cidade do Salvador.



História

O Museu do Estado foi criado em 1918, na gestão do Governador Antônio Muniz, como uma seção anexa ao Arquivo Público. Foi regulamentado em 1920 e 1931 teve seu acervo aberto para visitação pública após sua instalação no Solar Pacífico Pereira, na Praça Dois de Julho (Campo Grande), no terreno onde hoje está o Teatro Castro Alves.

Em 1946 foi transferido para o Solar Góes Calmon, em Nazaré, sede atual da Academia de Letras da Bahia, e sob adireção do artista plástico Emanoel Araújo, em novembro de 1982, foi instalado na sua nova sede, no Corredor da Vitória, onde se encontra até os dias atuais.