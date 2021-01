Acesso à Colina Sagrada será fechado no dia da Lavagem do Bonfim

A Lavagem do Bonfim vai acontecer de maneira bem diferente esse ano, por conta da pandemia de covid-19. O prefeito Bruno Reis disse nesta terça-feira (5) que a decisão ainda não foi fechada, mas ele teve duas conversas com o padre Edson Menezes, responsável pela Basílica do Bonfim, e provavelmente a imagem do Senhor do Bonfim será levada à Colina Sagrada em um carro, mas sem carreata, como se chegou a cogitar. O acesso à igreja ficará fechado no dia 14, quando aconteceria a lavagem, e não haverá missa aberta.

"A gente ainda não bateu o martelo, mas a ideia é ter um único carro... Não terá carreata, passeata. Esse carro com os batedores, com apoio da Transalvador, sairia do Campo Grande, desceria pelo Vale do Canela, passaria em frente à Igreja da Conceição da Praia e seguiria até a Colina Sagrada. As pessoas poderiam acompanhar das suas casas, pela televisão", explicou Bruno Reis, que falou durante inauguração de obras na Lagoa dos Dinossauros, no Stiep.

"Evitando aglomerações. Ali no pé da subida da Colina fechar a via, para que as pessoas não tenham acesso à igreja. Não terá a missa tradicional, não terá a chegada", acrescentou. "Provavelmente, outra coisa que irei tratar com o governador, estaremos lá para recepcionar a chegada", finalizou.

Em agosto, durante a inauguração do Caminho da Fé, o padre Edson falou da possibilidade de uma carreata, mas lembrando que a decisão seria tomada ainda futuramente. "As coisas estão incertas. Vamos ter uma resposta da prefeitura a respeito de quando nós devemos definir o que pode e o que não pode. O Carnaval praticamente já definiu. Acredito que será do mesmo modo, alterar a procissão, a lavagem. Estou pensando em uma carreata com a imagem do Senhor do Bonfim. Mas tudo tem que ser discutido para não haver aglomeração", disse.

Com o recrudescimento da pandemia, a ideia agora é fazer uma celebração que abra ainda menos possibilidade de reunir pessoas em aglomerações.