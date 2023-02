Acesso a crédito e capacitação são os desafios das empreendedoras negras

Apesar de normalmente estarem à frente dos negócios a mais tempo, as mulheres negras formam o grupo de empreendedores com as menores empresas. Apenas 8% delas possui pelo menos um funcionário, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, baseada em dados da PNADC, do IBGE. A explicação para o cenário está no chamado empreendedorismo por necessidade – quando o negócio é aberto e mantido por questão de sobrevivência financeira – e a solução passa por políticas de acesso ao crédito e de capacitação das empreendedoras.

Enquanto 17% dos homens brancos têm empresas com 11 ou mais funcionários, entre as empreendedoras negras, a maioria (82%) tem entre 1 e 5 empregados. O estudo ainda revela que as negras são o perfil de dono de negócio que está há menos tempo em atividade: 72% delas abriram o negócio há dois anos ou mais. Em contraposição, os empreendedores brancos são os que estão há mais tempo no mercado: 84% atuam como empresários há dois anos ou mais.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, lembra que os empreendedores negros e negras foram os grupos de donos de negócio mais atingidos pela pandemia e que – mesmo com a melhoria dos indicadores econômicos e a volta das atividades à normalidade – esses empresários ainda apresentam um rendimento médio significativamente menor que o de empreendedores brancos. “Precisamos apoiar o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem esse perfil de empreendedores e reduza as disparidades. A solução passa, principalmente, pela melhoria do acesso à escolaridade, mas também pela ampliação do crédito e de instrumentos que permitam uma maior qualificação de homens e mulheres negros à frente de negócios”, comenta Melles.

Foi justamente durante a pandemia que a bióloga Claudia Santos decidiu criar a Tendamarela, que oferece produtos naturais, artesanais e sustentáveis. “Tenho formação em gestão ambiental e, quando me desempreguei na pandemia não queria ficar sem rumo, então comecei a fazer profissionalmente esses produtos que eu já criava antes para presentear amigos”, lembra.

Depois que formalizou o negócio como uma Microempreendedora Individual (MEI), Claudia percebeu que não dava para tocar o empreendimento apenas com base na intuição. "Percebi a necessidade de ser mais estratégica, de ter mais cara de empreendimento”, conta

“Tocar um negócio é difícil, bem complicado, mas parece que é ainda mais difícil para quem é negro. Eu sou totalmente estatística”, diz. Mulher, negra e da periferia. Segundo Claudia, muitas vezes em encontros onde vai, ela sente dificuldade de encontrar outras empreendedoras negras. “É tão raro que quando acontece, formamos logo um núcleo. Quando a gente interage com as outras, vemos que elas têm funcionários, acesso a empréstimos e muito mais facilidade que nós. Por que não temos incentivos?”, questiona.

Ela acredita que com capital para investir poderia começar a ter retorno em seu negócio. “Hoje eu me movo basicamente pelo meu propósito, é artesanato, são produtos ecológicos, então é algo em que acredito, mas me pego pensando se vale mesmo a pena”.

Questão racial e social

Karine Oliveira, empresária, CEO da Wakanda Educação Empreendedora (Foto: Ronald Santos/Divulgação)

Karine Oliveira acredita que a explicação para as dificuldades enfrentadas pelas mulheres tem relação com questões raciais e sociais. “A maior parte destas mulheres procuram estes trabalhos porque costumam ser as últimas escolhidas no mercado formal de trabalho. Muitas vezes, estamos falando de empreendimentos que elas investem por falta de uma outra escolha”, diz.





“São muitas empresas, mas com um faturamento muito baixo. Tanto que essas donas de negócios às vezes nem se enxergam como empresárias”, afirma. Para ela, a criação da modalidade do Microempreendedor Individual (MEI) trouxe visibilidade para esta situação. “São pessoas que antes tinham um empreendimento informal e que passaram a ter um CNPJ, mas acabam não se entendendo como empresárias", explica.

Karine explica que uma das dificuldades enfrentadas por este público é a dificuldade de separar a realidade da empresa e da vida pessoal. “O espaço para atendimento, logística, para cuidar das questões tributárias é na casa em que elas vivem e o faturamento da empresa é direcionado inicialmente para a sobrevivência delas”, descreve. “Muitas vezes o grande objetivo financeiro é sustentar toda uma família e essa conta geralmente não fecha”, explica.

Para ela, dentre todas as iniciativas que podem ser adotadas para melhorar a realidade das empresárias está o acesso a crédito. “É importante fornecer linhas específicas, que permitam a elas acessarem recursos para investimentos e alavancar a pequena empresa. A gente sabe que a inadimplência entre as mulheres é bem menor que entre os homens, mas elas estão no público que menos tem acesso a crédito”, pondera. Além disso, ela destaca a oferta de programas para a formação empresarial e a realização de rodadas de negócios.

Karine lembra que a Wakanda está oferecendo cursos gratuitos para mulheres, em parceria com a Prefeitura, através do Acelera Salvador. Ela lembra ainda que o Sebrae também oferece diversas oportunidades para as empreendedoras negras.

Custo Brasil extra

Além de enfrentar todas as dificuldades comuns a qualquer outro empreendedor no Brasil – custos tributários, burocracia excessiva, dificuldades de acesso a crédito e mercados – as empreendedoras negras ainda precisam lidar com a indesejável herança do racismo, pondera Rosangela Gonçalves, gestora estadual do programa Sebrae Delas. “Quando a gente vai entender um pouco da pirâmide social do Brasil, vemos que num recorte de raça e gênero as mulheres negras estão na base da pirâmide. Temos uma herança de racismo e machismo”, aponta.

Rosangela Gonçalves, gestora estadual do programa Sebrae Delas (Foto: Divulgação)

“Isso se reflete em diversas áreas sociais, inclusive no empreendedorismo. Elas são as que recebem menos, são menos qualificadas e muitas foram empreender pela falta de oportunidades no mercado de trabalho”, explica Rosangela.

Ela lembra que buscar instituições e iniciativas que trabalham para dar visibilidade a esstas questões pode ajudar bastante. Rosangela defende ainda a necessidade de se buscar capacitação para empreender. “Quando falamos da mulher, conhecimento é a melhor arma. Ela precisa entender o ramo dela, buscar planejamento. Entender o seu contexto como mulher negra dentro da sociedade, as dificuldades e se organizar para enfrentar essa realidade”, recomenda Rosangela, lembrando que o Sebrae oferece capacitações, consultorias e outras ferramentas, muitas vezes gratuitas.